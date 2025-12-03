Elecciones: La Libertad Avanza desbanca al peronismo como primera minoría en Diputados

La Libertad Avanza se Corona como la Primera Minoría en el Congreso Argentino

Con el reciente reacomodamiento político, La Libertad Avanza (LLA) ha alcanzado una posición dominante en el Congreso, mientras que Unión por la Patria experimenta un descenso significativo en su influencia.

El Cambio de Poder en la Cámara Baja

La salida de tres legisladores de Catamarca del bloque de Unión por la Patria para establecer su propio grupo, junto con la adhesión del entrerriano Francisco Morchio al bloque oficialista, ha fortalecido a La Libertad Avanza, que ahora cuenta con 95 legisladores. Este desarrollo la convierte en la primera minoría del Congreso tras la jura de los 127 nuevos representantes en la sesión preparatoria de mañana.

Un Nuevo Leadership en la Cámara

Esta nueva posición permite a La Libertad Avanza designar a su candidato para la presidencia de la Cámara Baja, que recae en Martín Menem, y seleccionar a su vicepresidente primero, un puesto que anteriormente ocupaba Cecilia Moreau. Aunque se especulaba que Luis Petri podría ocupar esta posición, se comunicó que no podrá asumir debido a su permanencia en el Gabinete en los días posteriores a la sesión.

Las Nuevas Alianzas en el Horizonte

El próximo 10 de diciembre, se iniciará la actividad legislativa con la conformación de nuevos interbloques. Provincias Unidas y una unión entre el PRO y el radicalismo están en la mira. Los cambios en los bloques son cruciales, ya que determinarán el poder que cada partido tendrá en las comisiones del Congreso. La Libertad Avanza, al ser la primera minoría, tendrá un miembro más en cada comisión en comparación con Unión por la Patria.

El Impacto de las Rupturas en Unión por la Patria

La reciente pérdida de integrantes ha dejado a Unión por la Patria con 93 legisladores. Germán Martínez continuará liderando el bloque, con Paula Penacca como secretaria parlamentaria. La ruptura de tres diputados catamarqueños, alineados con el gobernador Raúl Jalil, para formar el bloque «Elijo Catamarca», resalta las tensiones internas y la reconfiguración política en el ámbito legislativo.

¿Una Nuevas Perspectivas para el Peronismo?

El gobernador Jalil ha manifestado su deseo de «desconurbanizar» al peronismo, buscando distanciarse de la dirección central del partido. Su postura, más alineada con la Administración de Javier Milei, ha generado nuevas dinámicas que podrían redefinir el futuro del peronismo en el país. Jalil ha mantenido conversaciones con otros gobernadores para buscar un frente alternativo, aunque aún no ha cristalizado en un acuerdo firme.

Con estos acontecimientos, La Libertad Avanza no solo consolida su influencia, sino que también inicia un nuevo capítulo en el Congreso Argentino con un balance de poder que puede dar lugar a alianzas más flexibles y a un nuevo equilibrio político en el país.