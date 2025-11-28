Elías Piccirillo, ex de Jésica Cirio, vinculado a financiera de lavado de dinero ligada a ‘Chiqui’ Tapia

Elías Piccirillo, el expareja de la modelo y conductora Jésica Cirio, ha dejado la prisión tras obtener una fianza considerable, mientras se entrelazan acusaciones de lavado de dinero en su entorno.

Un Vínculo Controversial

Piccirillo ha sido señalado en la investigación que rodea a Sur Finanzas, una firma financiera bajo la lupa por evadir impuestos y lavar dinero, supuestamente con conexiones al reconocido Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Detalles de la Investigación

Durante su programa en LN+, el periodista Carlos Pagni comentó que la relación entre Piccirillo, Tapia y Sur Finanzas revela un entramado de nepotismo en el club Barracas Central, donde la financiera es patrocinadora de los jugadores. «Esta situación es un reflejo de las operaciones financieras oscuras que han proliferado», aseguró Pagni.

Las Acusaciones Pesadas

Las revelaciones sobre Sur Finanzas son alarmantes. Según la Dirección General Impositiva (DGI), la empresa es sospechosa de evadir más de 3.300 millones de pesos en impuestos entre 2022 y 2025, además de montar una estructura compleja para el lavado de activos.

Claudio «Chiqui» Tapia

La Prisión Domiciliaria de Piccirillo

El 14 de noviembre, Piccirillo comenzó a cumplir su prisión domiciliaria después de ser procesado por múltiples delitos, incluyendo el intento de secuestro y narcotráfico. Para obtener este beneficio, ofreció propiedades avaluadas en 500 millones de pesos.

Un Estado de Salud Deteriorado

El juez Sebastián Casanello, a cargo del caso, argumentó que Piccirillo presenta un «trastorno de adaptación con estado de ánimo depresivo», lo cual justifica el cambio de prisión al hogar con el fin de evitar un deterioro de su salud mental.

Implicaciones Legales Serias

El exmarido de Cirio se enfrenta a graves cargos, incluidos “secuestro coactivo” y “portación ilegal de arma”, en un panorama que invita a muchas más preguntas a medida que avanza la investigación.