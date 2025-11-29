“Elige tu bando: ¿de qué lado estás?”

En su reciente conferencia online, la autora y conferencista Brené Brown reveló profundas reflexiones sobre el liderazgo y el miedo, a partir de su nuevo libro «Cimientos Firmes».

Como parte del club de lectura The Next Big Idea, recibí una invitación especial para asistir a una conferencia en línea con la reconocida Brené Brown. Autora de bestsellers y experta en liderazgo, Brown compartió valiosos aprendizajes de su último libro, Strong Ground. En esta obra, aborda las complejidades del liderazgo y las habilidades necesarias para navegar en entornos desafiantes.

Un Encuentro Cercano

Lo que inicialmente imaginé como una multitudinaria videoconferencia resultó ser un encuentro íntimo con un grupo reducido de personas. Cada participante tenía su cámara encendida, lo que permitió una interacción directa con Brown. Decidí preguntarle sobre su enfoque en el liderazgo vulnerable, y su respuesta me dejó reflexionando: “¿De qué lado de la línea te estás parando? ¿Por debajo o por encima?”

El Miedo como Compañero del Liderazgo

Brown describe una línea que representa el miedo, indicando que no hay liderazgo sin esta emoción ubicua. Por encima de la línea, el miedo está presente, pero somos los que controlamos la situación. Cuando descendemos por debajo de la línea, es el miedo el que toma el mando, y actuamos impulsivamente.

Impacto del Miedo en el Comportamiento

El miedo puede alterar nuestra forma de pensar y de actuar. Brown ilustró esto con dos triángulos simbólicos. El primero, por encima de la línea, representa a quienes asumen roles de creadores, desafiadores o coaches. En cambio, por debajo de la línea, uno se convierte en héroe, víctima o villano.

Un Ejemplo Práctico de Liderazgo

Compartió un episodio de su propio equipo: “Copiamos accidentalmente a alguien en un correo electrónico y se reveló información confidencial. Mi primera reacción fue de defensa: pensé que nadie comprendía lo complicado que era manejar esa situación. Pero luego, me di cuenta de que debía cambiar mi enfoque.”

Transformar el Miedo en Acción Positiva

En lugar de reproches, decidió actuar desde una postura más consciente: “Reconocí que esto me afectaba y necesité un momento para recalibrar. Inicié una conversación constructiva sobre cómo evitar que situaciones similares volvieran a ocurrir.” Este cambio de mentalidad transformó su respuesta y generó un entorno más colaborativo.

Preparándose para Superar el Miedo

No podemos evitar que el miedo surja, pero sí podemos aprender a sobrepasar la línea con éxito. La clave está en cómo gestionamos nuestras emociones y respondemos a las situaciones desafiantes que se presentan en nuestro camino.