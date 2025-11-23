Elijo el cine comercial antes que un mal filme de autor

El director del Festival de Cannes presentó una selección exclusiva de películas mientras exploraba la vitalidad del cine argentino.

Este noviembre, Thierry Frémaux, cabeza del Festival de Cannes y del Instituto Lumière en Lyon, aterriza en Buenos Aires con una propuesta emocionante: la Semana de Cine del Festival de Cannes. Este evento ofrece una cuidada selección de filmes, con entradas a precios accesibles, donde él mismo ejerce como presentador en las funciones iniciales.

Un Reconocimiento Especial en el Teatro Colón

En esta ocasión, Frémaux no solo trajo su impresionante curaduría, sino que también recibió un emotivo homenaje al ser nombrado huésped de honor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la emblemática sede del Teatro Colón. Además, ofreció una masterclass sobre la preservación del cine argentino en el Teatro Alvear y presentó su documental Lumière, la aventura continúa.

Un Apasionado Defensor del Cine

Con una pasión inigualable por el séptimo arte, Frémaux se dedica a la preservación de clásicos y a la promoción del cine de autor, aunque no duda en afirmar que «prefiero una buena película comercial que una mala de autor». Su enfoque amplía el espectro del cine, buscando revitalizar tanto lo clásico como lo contemporáneo.

Impresiones Sobre el Estado del Cine Actual

En una charla con Clarín en su hotel de Puerto Madero, Frémaux reflexionó sobre el futuro del cine en general. “Este es un momento frágil y emocionante”, afirmó. “Aunque el cine siempre ha enfrentado predicciones de su muerte, sigue vivo. Sin embargo, debemos trabajar para asegurar su continuidad.”

Un Viaje a través del Cine Global

Durante su estadía, Frémaux se mantiene en contacto con periodistas y cineastas locales para analizar el panorama cinematográfico actual. Subrayó la importancia de asistir a diversas ubicaciones para comprender de primera mano el estado del séptimo arte, incluso comparte experiencias de su reciente visita a Kinshasa, donde la infraestructura cinematográfica es escasa.

La Educación Cinematográfica, Un Pilar Fundamental

Frémaux enfatiza la necesidad de educar a las nuevas generaciones como espectadores activos del cine, no meros consumidores de televisión. “Las experiencias son diferentes en la pantalla grande y en casa”, advirtió.

Sobre la Memoria y la Restauración

Destacó proyectos locales de restauración, mencionando el trabajo de cineastas argentinos como Luis Alberto Scalella, y enfatizó que la memoria del cine argentino es fundamental para su futuro.

La Semana de Cine del Festival de Cannes: Programación Destacada

La Semana comienza el lunes en el cine Gaumont, proyectando obras como Valor sentimental de Joachim Tier, y continúa a lo largo de la semana con otros títulos destacados que merecen la atención del público.

Una Celebración del Cine Internacional

Frémaux asegura que el festival no solo resalta el cine de autor, sino también la importancia del cine comercial. “Hay que cuidar ambos”, sostiene, asegurando que su labor en Cannes es reconocer la diversidad del séptimo arte a nivel global.

La Programación Detallada de la Semana

Todos los días a las 20 horas, el cine Gaumont exhibirá filmes como Fue solo un accidente de Jafar Panahi y La desaparición de Josef Mengele de Kirill Serebrennikov, entre otros. Las entradas se pueden adquirir en el cine y están a la venta por $5.000, con descuentos para estudiantes y jubilados.