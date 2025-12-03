Elisabet Piacentini: ‘Argentina tiene el costo más alto para regularizar el empleo’

Un restaurante de Buenos Aires enfrenta la quiebra tras un juicio laboral que le costó 200 millones de pesos. La contadora Elisabet Piacentini analiza los errores que llevaron a esta situación crítica.

En una conversación con Canal E, la experta en pymes, Elisabet Piacentini, revela cómo un descuido en la gestión de empleados llevó a un restaurante a la ruina. La falta de registro adecuado y problemas con las propinas desencadenaron sanciones severas.

Una Decisión Costosa: El Despido que Desató el Juicio

“Se trata de una combinación explosiva”, afirmó Piacentini. Un trabajador demandó a su empleador por despido durante un periodo de doble indemnización. La falta de registro del empleo y de las propinas en los recibos de sueldo provocó la imposición de multas, resultando en una indemnización de 200 millones de pesos, una carga financiera insostenible para cualquier establecimiento.

La especialista subrayó que el dueño cometió errores continuos, como «no registrar adecuadamente las propinas«, lo que generó una deuda acumulativa que creció con la inflación y el interés durante la pandemia. «Al reanudarse los juicios, los montos se dispararon por el impacto de la acumulación de intereses y la actualización de la deuda«, explicó Piacentini.

Reformas Laborales y la Gestión Deficiente

Piacentini también revisó la reciente reforma laboral, indicando que, aunque se hicieron ajustes, «los cambios fueron mínimos; la eliminación de la doble indemnización no resolvió problemas como el de este restaurante«. La mala gestión también influyó, incluyendo la falta de pago completo de salarios durante la pandemia. «Solo se pagó una parte a través del ATP, lo que desembocó en un conflicto legal que culminó en una sentencia millonaria«, detalló.

Por último, Piacentini resaltó que en Argentina, el costo de formalizar a un empleado es extremadamente elevado, disuadiendo a muchos empresarios. «Registrar a un empleado en el país se sitúa entre los costos más altos del mundo, alrededor del 35% del salario, creando un entorno complicado para las pymes«, finalizó, destacando la pesada carga fiscal que enfrentan.