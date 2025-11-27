Elon Musk reta a los campeones de League of Legends

Elon Musk Retó a los Mejores Jugadores de League of Legends a Competir con su IA Grok 5

El magnate tecnológico Elon Musk lanzó una provocación a los gamers más destacados del League of Legends, anunciando un enfrentamiento con su renovado programa de inteligencia artificial, Grok 5, para el próximo año.

El Desafío de Musk en la Era de la IA

Este miércoles, Musk utilizó su perfil en X (anteriormente Twitter) para proponer un reto único. En su mensaje, declaró que Grok 5 está preparado para ingresar al mundo de los videojuegos, asegurando que “puede jugar cualquier juego” con solo leer las instrucciones y practicando. Musk también destacó que existirán «importantes restricciones» durante la partida.

La Respuesta de la Comunidad Gamer

La convocatoria no tardó en captar la atención de la comunidad. El reconocido equipo @T1LoL respondió rápidamente, manifestando: “Estamos listos, ¿y tú?” Esta interacción ha generado gran expectativa sobre cómo se desarrollará el encuentro entre la inteligencia artificial y los mejores jugadores del mundo.

Impacto de la Inteligencia Artificial en los Videojuegos

La llegada de la inteligencia artificial ha revolucionado la industria de los videojuegos, con títulos como League of Legends experimentando su impacto en el último año. Sin embargo, la IA no es un concepto nuevo; sus raíces se pueden rastrear hasta los primeros videojuegos de la era retro, que han influido en generaciones de jugadores, desde millennials hasta centennials.

Juegos que Marcan Tendencia

En la última década, han emergido juegos que integran IA de manera sofisticada, como Roblox, Minecraft, Fortnite, Terraria, ARK: Survival Evolved, Stardew Valley y Reworld, destacándose por ofrecer experiencias interactivas que continúan capturando la atención del público.

El posteo de Musk en X