Emergencia económica en Buenos Aires: tensiones con los municipios

La provincia de Buenos Aires enfrenta un panorama crítico al declarar la emergencia económica que se extenderá hasta marzo de 2027. Esta medida fue aprobada junto al Presupuesto 2026 en una sesión legislativa que prometía ser clave para el futuro financiero de la región.

El gobierno de Axel Kicillof y la Legislatura provincial anunciaron este jueves la declaración de emergencia económica en Buenos Aires, afectando a sus 135 municipios. Esta decisión es parte del paquete presupuestario de 2026, que fue ratificado en la madrugada por los legisladores.

Detalles de la Emergencia Económica

La medida responde a la “profunda recesión” y a la falta de recursos por parte del Estado Nacional, que ha incumplido, demorado o desviado transferencias fundamentales para la provincia, afectando así la prestación de servicios esenciales.

Nuevas Normativas Aprobadas

Junto a la emergencia económica, también se aprobó la Ley Impositiva. Sin embargo, la ley de financiamiento, que incluye una solicitud de deuda de US$ 3.035 millones, fue postergada hasta el viernes debido a desacuerdos sobre el monto a transferir directamente a los municipios.

Discrepancias en el Financiamiento

Gustavo Pulti, representante de Unión por la Patria, expresó que el Presupuesto y la Ley Impositiva son fundamentales, aunque la Ley de Financiamiento sigue pendiente. La preocupación radica en el Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal, donde se discutieron montos entre legisladores.

Polémica Por el Impuesto a la Renta Financiera

Dentro de las modificaciones introducidas en la Ley Impositiva, se estableció un nuevo impuesto del 9% sobre las rentas de entidades financieras derivadas de títulos públicos nacionales. Este cambio no se aplicará a títulos emitidos por otras provincias o municipios.

Reacciones Clave

El diputado Matías Ranzani del Pro calificó la nueva normativa como «demencial» y pidió al gobernador Kicillof que no promulgue dicha modificación. Por otro lado, desde el Ejecutivo se resaltó que la nueva Ley Impositiva buscará también reducir la carga fiscal para una gran parte de los vehículos registrados en la provincia.

Postura de la Oposición

El senador Alex Campbell advirtió que su bloque no apoyará ni la Ley de Presupuesto ni la Ley Impositiva por considerar que hacen cargan fiscal excesiva sobre los ciudadanos. “La provincia necesita responsabilidad y eficiencia, no más presión fiscal”, afirmó.

Con el futuro de la Ley de Financiamiento aún incierto, la atención se centra ahora en las próximas sesiones en la Legislatura de la provincia, donde las negociaciones seguirán para lograr un acuerdo que apoye el bienestar de todos los bonaerenses.