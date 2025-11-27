Emilse Córdoba: “Con activos volátiles, lo clave es establecer objetivos realistas”

Bajada: La directora de Bell Investment, Emilse Córdoba, analiza el panorama actual del mercado financiero argentino, destacando las recientes tensiones y las estrategias que los inversores deben considerar en este entorno cambiante.

En una reciente entrevista con Canal E, Emilse Córdoba, directora de Bell Investment, abordó las tensiones que marcan el mercado financiero argentino y las tendencias que influirán en las inversiones a corto plazo.

Un Inicio de Semana Inusual

La semana comenzó con una situación atípica: feriados locales y mercados internacionales paralizados, lo que ha provocado movimientos abruptos en los activos argentinos. “Solo nos quedan dos días de funcionamiento que, por decirlo de alguna manera, son anormales”, explicó Córdoba, refiriéndose a cómo la falta de referencia externa ha distorsionado los precios.

Fluctuaciones en Activos Internacionales

Además de la desconexión habitual que se espera en un mercado local aislado, se observó una gran volatilidad en los activos argentinos operados en el extranjero. “Los movimientos han sido bastante bruscos”, acotó Córdoba, indicando la necesidad de estrategia en la inversión.

Nvidia y el Futuro de la Inteligencia Artificial

Sobre el reciente balance de Nvidia, Córdoba expresó que aunque los resultados fueron favorables, persisten preocupaciones en el mercado. “Un solo balance no puede resolver todas las dudas”, afirmó, resaltando el alto índice de endeudamiento de la empresa y la continua necesidad de inversión. Ella subrayó que la rápida evolución tecnológica obliga a los inversores a analizar cuidadosamente qué negocios en el ámbito de la inteligencia artificial realmente aportan valor.

Criptomonedas y Estrategias de Inversión

Con la caída del Bitcoin y la inquietud entre los nuevos inversores que llegan a través de ETF, Córdoba enfatiza la importancia de establecer objetivos claros y realistas. “Definir metas no tan ambiciosas es esencial en un entorno tan volátil”, aconsejó, sugiriendo operar con plazos cortos y montos menores. En contraste, el mercado de capitales tradicional requiere una perspectiva a largo plazo con resultados más sostenibles.

Panorama del MERVAL y el Mercado Petrolero

Respecto al índice MERVAL, mencionó que la jornada mostró una dinámica inconsistente. “Iniciamos con un mercado más prevalente, pero se ha tornado mixto”, comentó, anticipando que esta tendencia podría repetirse. Por otro lado, sobre el precio del petróleo, Córdoba aseguró que actualmente no representa un riesgo para la rentabilidad de empresas como YPF o Vista; “los valores son aceptables e incluso favorables”, afirmó.

Bonos y la Estabilidad Financiera

Finalmente, respecto al pago de bonos programado para el 9 de enero, Córdoba desmintió cualquier riesgo para su cumplimiento. “No hay peligro en este vencimiento”, concluyó, aunque reconoció que se podría considerar el uso de fondos del Banco Central como alternativa.