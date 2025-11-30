Emoción a Raudales: Se Entrega el ‘Premio Abanderados’ a un Proyecto Inclusivo para Personas con Discapacidad

El Teatro Avenida vibró con emociones en la decimosexta edición del Premio Abanderados, un evento que honra a quienes transforman realidades en Argentina. Una noche donde la solidaridad y la alegría se unieron para celebrar a los verdaderos héroes del país.

Una Gala de Emociones y Reconocimientos

Bajo la brillante conducción de Mario Masachessi y Belén Ludueña, se presentaron las historias de los ocho ganadores de los Abanderados 2025, seleccionados de más de 750 postulaciones. En un ambiente repleto de entusiasmo, celebridades como Diego Peretti y María Eugenia Tobal, entre otros, destacaron la labor de estos nobles ciudadanos. La banda Destino San Javier enriqueció la velada con sus interpretaciones folclóricas.

El Abanderado del Año

Con más de 36,000 votos emitidos por el público, Juan Zemborain fue reconocido como el Abanderado del Año. Fundador de «Empujando Límites», Zemborain ha promovido la inclusión de personas con discapacidad a través del ciclismo en tándem, y recibió $16,000,000 para expandir su noble iniciativa.

Con lágrimas en los ojos, Juan contó su historia personal y cómo las bicicletas tándem lo unieron a su hijo Santiago, quien tiene autismo. Esta experiencia lo impulsó a compartir su proyecto con otras comunidades.

Impacto Social y Compromiso

La organización ha donado ya 100 bicicletas tándem a 70 localidades, apoyados por más de 120 embajadores que facilitan su mantenimiento. En su discurso de agradecimiento, Zemborain subrayó que el premio pertenece a todos aquellos que contribuyen, sin importar su ubicación en el país.

Reconocimientos Especiales

Carolina Roldán, fundadora de «Orillas», también fue galardonada con una mención especial y recibió $9,000,000, mientras que un nutrido grupo de apoyo de su localidad viajó a Buenos Aires para acompañarla. Cada uno de los abanderados se fue con una beca para la Universidad Siglo 21.

Los Héroes del Cambio

Entre los premiados se destacó Guillermo Colobraro de Grupo PIER, quien trabaja para mejorar la salud y educación en comunidades de la Puna catamarqueña, y Malena Famá, que brinda apoyo laboral a personas en situación de calle. También fue homenajeado Demian Niedfeld por su labor en Semillero Digital, que capacita a jóvenes en oficios digitales.

“El árbol no vive de lo florido, sino de lo que ha crecido con el tiempo”, reflexionó Colobraro sobre su trayectoria. Mientras que Famá subrayó la influencia de su familia en su compromiso social.

Cultura y Educación: Forjando Nuevas Oportunidades

Walter «El Pollo» Díaz, con su escuela de música, y Martín Herrero, de la fábrica de pelotas «El Pase», fueron reconocidos por crear espacios de oportunidades para jóvenes en comunidades vulnerables. Ambos mensajes reflejaron el poder transformador del arte y la educación.

Reconocimiento a la Nueva Generación

La mención Joven Abanderado fue otorgada a Thiago Toconas, quien a sus 15 años lidera un proyecto de percusión que promueve la expresión artística entre los jóvenes de Salsipuedes, Córdoba. “La murga es un lugar donde uno puede ser uno mismo”, dijo emocionado al recibir su reconocimiento.

El Legado de la Fundación Noble

La Fundación Noble, junto a eltrece y Luz Libre, se encargó de presentar los Premios Abanderados, que este año repartieron un total de $25,000,000 en premios. Este evento no solo celebra la solidaridad, sino que inspira a todos a seguir construyendo un mejor país.

Más Sobre el Premio Abanderados

La iniciativa cuenta con el apoyo de diversas empresas y organizaciones comprometidas con el cambio social. Para seguir las historias de estos inspiradores abanderados, puedes consultar sus redes sociales y sitio oficial.