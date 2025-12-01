Emociones polarizadas y economía incierta: el reflejo en las encuestas

En medio de un clima electoral tenso, los sentimientos de los argentinos se dividen y la economía aparece como un tema crucial en la discusión política actual.

Recientes encuestas revelan un panorama complejo para la Libertad Avanza (LLA) y sus aliados, que hace un mes cosechaban un 41% de las preferencias electorales, frente al 35% del peronismo. Aunque la polarización entre ambos bloques se mantiene, las opiniones sobre el Gobierno nacional comienzan a mostrar tendencias mixtas, dejando entrever un tono de incertidumbre en el clima político.

Satisfacción Electoral y Perspectivas de Futuro

Según un estudio de la Universidad de San Andrés (Udesa), el 45% de los argentinos se siente satisfecho con los resultados de las elecciones, mientras que un 48% se manifiesta insatisfecho, lo que configura una diferencia de tan solo 3 puntos en un contexto de empate técnico. Por su parte, la firma Vox Populi indica que el 45% de los encuestados adoptaron una postura positiva frente a la elección, en comparación con un 41% que mantiene una percepción negativa.

Desafíos Económicos y Expectativas Ciudadanas

La percepción económica se convierte en un reto significativo para el oficialismo. Un informe de Zentrix destaca que un alarmante 62% de los votantes considera que la situación económica del país es negativa, en contraposición con un 20,3% de optimismo. Si se incluyen aquellos que la catalogan como regular, el pesimismo global alcanza un 80%.

En consonancia, el estudio de trespuntozero & La Sastrería revela que el 70% de los ciudadanos califica la economía como negativa. Estas cifras sugieren un desánimo creciente entre los votantes, especialmente tras la caída del optimismo registrado desde julio.

Respuestas a las Políticas del Gobierno: Un Aguante Dividido

Una encuesta llevada a cabo por Giacobbe Consultores refleja que un 38,5% del electorado apoya las medidas económicas del Gobierno, mientras que un 48% siente que estas generan un sufrimiento innecesario. La diferencia resulta preocupante, con un saldo negativo de 9,5 puntos.

La Grieta Emocional y su Influencia en el Voto

Los sentimientos en relación al resultado electoral revelan una polarización similar a la de hace un mes. Sin embargo, al tocar la variable económica, el pesimismo de los ciudadanos se intensifica, superando al optimismo y afectando notablemente la percepción ante el futuro. Este dilema no favorece la imagen del oficialismo, que debe navegar entre un electorado dividido y una economía con múltiples desafíos.

Los datos sugieren que el resultado del 26 de octubre no debe ser interpretado como un apoyo incondicional. Un cuarto del electorado le otorgó confianza al oficialismo, pero esto dependerá de acciones concretas y efectivas en el futuro cercano.