Emotiva Ceremonia Familiar junto al Mar

La emotiva despedida de la familia del joven ahogado en Chile resuena en las costas argentinas, mientras las autoridades continúan la incansable búsqueda del adolescente que sigue desaparecido.

El Heroico Rescate y la Desesperación Familiar

«Estamos a la espera de que el mar lo entregue», expresa Francisco Boldo, el rescatista chileno que salvó a tres miembros de una familia argentina que se hundía en las aguas de La Serena. Desafortunadamente, aún no logró auxiliar a Alejandro Cabrera Iturriaga, de 17 años, quien permanece desaparecido desde el 17 de noviembre.

El Último Visto de Alejandro

La familia de Alejandro, oriunda de San Juan pero radicada en La Serena desde hace un año, lo vio por última vez mientras disfrutaba del mar con sus hermanos y primos en la playa de Cuatro Esquinas, un balneario popular en la región.

Intensas Búsquedas y Desafíos Naturales

Las operaciones de búsqueda han incluido herramientas avanzadas como drones y el apoyo de buzos voluntarios. Sin embargo, las difíciles condiciones del mar, caracterizadas por intensas marejadas, han complicado los esfuerzos, según Boldo, quien ha estado buscando al joven todos los días desde su desaparición.

Un Homenaje en la Playa

La comunidad se congregó el domingo para rendir homenaje a Alejandro, llevando a cabo una conmovedora ceremonia en la playa donde sus seres queridos lanzaron flores al mar. La madre y hermanos de Alejandro, entre lágrimas, recordaron al adolescente mientras se erigía un memorial en su honor.

Realidades del Rescate

Francisco Boldo, quien arriesgó su vida para intervenir durante el accidente, relata la angustia del momento: «Vi donde se hundió Alejandro. No había recursos para auxiliarlo.» Junto a su compañero Josué Farias, intentaron rescatar a los chicos, enfrentándose a la furia del mar y a su propia impotencia.

Agradeciendo el Apoyo y la Búsqueda

El capitán Daniel Sarzosa de Puerto de Coquimbo confirmó que la búsqueda oficial concluirá el día lunes, pero destacó la importancia del apoyo comunitario y la combinación de esfuerzos para encontrar a Alejandro. La familia ha mantenido una vigilia en la playa, agradeciendo cada acción realizada en su búsqueda.

Precauciones en las Playas de La Serena

El destino turístico de La Serena, con su atractivo natural, debe recordar las advertencias sobre la seguridad para los bañistas. A pesar de un cartel que indica «No apta para baño», muchos turistas se aventuran al mar, ignorando los peligros, especialmente fuera de la temporada oficial de rescate que comienza el 15 de diciembre.