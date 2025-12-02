Empate por la Primera Minoría: Tres Diputados de Catamarca Abandonan el Bloque K

Con la asunción de nuevos diputados a la vuelta de la esquina, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, ha tomado una decisión sorpresiva al retirar a tres representantes del bloque peronista. Este movimiento redefine la composición de fuerzas políticas en la Cámara.

A pocas horas de la llegada de nuevos legisladores, la política catamarqueña se encuentra en plena agitación. El gobernador Raúl Jalil ha decidido apartar a tres diputados de su bloque, igualando las fuerzas con La Libertad Avanza (LLA) en una movida estratégica que podría impactar en el futuro legislativo de la provincia.

Un Cambio Decisivo en la Cámara

Los diputados Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot, quienes jurarán mañana, ya no forman parte del bloque de Unión por la Patria. Este gesto llega en un momento crítico, ya que la primera minoría ahora se encuentra empatada con LLA en el recuento de representantes: 94 diputados para cada lado.

Tensiones en el Peronismo Catamarqueño

La salida de estos representantes no es un hecho aislado. Las divisiones internas dentro del peronismo han sido evidentes en votaciones pasadas, donde los diputados de Catamarca han mostrado diferencias marcadas con la dirección del bloque. Críticas hacia la influencia de La Cámpora y la gestión de la conducción parecen haber sido factores determinantes en esta decisión.

Una Reunión Clave

Durante una extensa reunión, se confirmó la continuidad de Germán Martínez como líder de la bancada, mientras Paula Penacca, diputada vinculada a Máximo Kirchner, continuará como secretaria parlamentaria. Este contexto de tensiones facilita la salida de los representantes de Catamarca, dejando el futuro del bloque en una situación incierta.

Nuevas Alianzas en el Horizonte

Mientras tanto, la UCR, con figuras como Karina Banfi y Pamela Verasay, se encuentra en conversaciones con el PRO de Cristian Ritondo. Buscan formar un interbloque que fortalezca su posición como tercera fuerza dentro de la Cámara. Esta tarde se llevará a cabo una reunión clave para definir los términos de esta nueva alianza, con miras a asegurar representación en las principales comisiones.