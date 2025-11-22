Empleo en Círculo Virtuoso: Estabilidad, Apertura y Productividad

La situación del empleo en Argentina se torna cada vez más complicada, con un estancamiento del trabajo formal y un aumento en la informalidad. Este escenario plantea la necesidad de un crecimiento sostenido y un cambio estructural en la economía para garantizar mejores condiciones laborales.

Argentina atraviesa un dilema laboral: la falta de empleo privado registrado se suma a la creciente informalidad y a un alarmante número de trabajadores que vive en condiciones de pobreza. Aunque la macroeconomía muestra señales de fortaleza, las oportunidades de movilidad social y de aumento en la productividad están estancadas. Superar esta trampa económica requiere no solo la estabilización de precios, sino un impulso estratégico hacia el crecimiento y la formalización del trabajo.

Un Diagnóstico Acuciante

Desde hace más de diez años, la generación de empleo asalariado ha estado en un punto muerto, afectada por diversos shocks macroeconómicos. Por otro lado, se ha visto un crecimiento en el trabajo independiente y en la informalidad, que si bien sostienen la ocupación, no garantizan salarios dignos ni protección laboral. La crisis actual no solo se manifiesta en números, sino también en la calidad del empleo y en la capacidad de los trabajadores para escaparse de la pobreza.

Estabilización: Condición Necesaria pero No Suficiente

La estabilización económica es crucial, pero por sí sola no impulsa la creación de empleo formal ni el crecimiento de la actividad. Se requieren medidas fiscales sólidas y un entorno de inversión atractivo. Sin condiciones favorables, las empresas optan por la automatización o por mantenerse pequeñas en lugar de arriesgarse a aumentar su plantilla.

La Apertura Comercial como Motor de Cambio

Un aumento en la apertura comercial podría incrementar la productividad y reducir los precios, beneficiando especialmente a las familias de bajos ingresos. Sin embargo, este proceso debe gestionarse cuidadosamente para evitar que resulten perjudicados los sectores vulnerables. La verdadero reto está en planificar la apertura de tal manera que se generen más empleos formales en lugar de aumentar la informalidad.

Fuentes de Oportunidad Laboral Sostenible

Argentina cuenta con sectores económicos que presentan ventajas competitivas, como el agro, la energía y los servicios tecnológicos. No obstante, el desafío mayor radica en las industrias que requieren mano de obra de baja y media calificación, donde la mejora en la productividad es crucial para evitar márgenes estrechos que impidan la formalización.

Hacia un Futuro Estable: Estrategias Efectivas

Para lograr una recuperación laboral efectiva, se necesita claridad en el régimen cambiario y monetario que hable de predictibilidad en lugar de expectativas inciertas. Además, al reducir los costos y riesgos asociados a la contratación, se podría abrir una nueva gama de posibilidades para proyectos antes considerados inviables. Por último, potenciar la productividad en sectores que generan alta demanda de mano de obra será clave para un crecimiento equilibrado.

Una Hoja de Ruta Clara

Si Argentina logra establecer un entorno macroeconómico estable y reglas laborales claras, la formalización del empleo podría convertirse en una nueva norma. Este cambio fomentará una mayor inversión y aumentará la contratación formal, permitiendo que los salarios sigan la trayectoria de la productividad.

La recuperación no será instantánea ni lineal, pero las estrategias adecuadas pueden transformar la apertura comercial en un verdadero motor de crecimiento, beneficiando especialmente a los sectores más vulnerables. Con una política bien diseñada y un compromiso sostenido, el sector privado podrá jugar un papel crucial en el avance hacia un futuro laboral más prometedor.