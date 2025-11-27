Empresa de Nasdaq Transfiere su Tesorería a Zcash: Descubre el Motivo

Reliance Global Group Adopta Zcash: Una Iniciativa Pionera en el Mundo Cripto

La empresa que cotiza en Nasdaq, Reliance Global Group, ha decidido consolidar su tesorería en Zcash, marcando un hito en las finanzas corporativas al optar por una criptomoneda enfocada en la privacidad.

Reliance Global Group, que cotiza en Nasdaq bajo el ticker RELI, ha decidido respaldar su tesorería en Zcash (ZEC), una criptomoneda que ha cobrado relevancia gracias a su enfoque en la privacidad de las transacciones.

Un Movimiento Estratégico Hacia la Privacidad

La empresa ha anunciado que este cambio se basa en la necesidad de proteger la privacidad de sus operaciones financieras y en las ventajas que aporta la infraestructura de Zcash, la cual utiliza protocolos criptográficos avanzados para asegurar la confidencialidad en las transacciones.

Zcash: La Alternativa que Crece en el Mercado

A medida que Bitcoin y Ethereum dominan la atención de los inversores, Zcash emerge como una opción atractiva para quienes priorizan la seguridad y el anonimato en sus inversiones. En este contexto, Zcash ha experimentado un crecimiento superior al 800% en lo que va del año, alcanzando valores por encima de u$s500 por unidad.

Adopción Corporativa en Aumento

La decisión de Reliance Global Group puede abrir nuevas puertas para otras empresas que consideran incorporar criptomonedas en sus balances. Desde la compañía enfatizan que este movimiento no es especulativo, sino una parte integral de su estrategia a largo plazo.

Cypherpunk y el Aumento de Inversión en Zcash

No solo Reliance está mirando hacia Zcash. Cypherpunk Technologies, apoyada por los hermanos Winklevoss, también realizó una significativa inversión al adquirir Zcash por u$s18 millones. Este movimiento reforzó su estrategia de mantener una tesorería digital centrada en activos que ofrecen privacidad.

Con la compra de 29.869 tokens ZEC a un precio promedio de u$s602,63 por unidad, Cypherpunk ha elevado su reserva total a 233.644 ZEC, equivalentes a aproximadamente u$s150 millones, controlando cerca del 1,43% del suministro circulante de Zcash.

Desde su cambio de nombre, Cypherpunk ha intensificado su inversión en Zcash, siguiendo una tendencia que ha visto al token acumular un alza de 1.300% en el último año, destacándose un crecimiento de más del 140% en el último mes debido al creciente interés en activos que garantizan el anonimato.