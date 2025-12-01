Empresario cordobés, votante de Milei y fabricante de heladeras: ‘Sin cambios, cerraremos’

La situación de la industria nacional se torna crítica. César Maccio, presidente de FAM SA, lanzó una advertencia sobre el futuro de la planta dedicada a la fabricación de heladeras y termotanques solares: "si no logramos superar esta barrera, cerraremos".

Un Mercado que Amenaza la Producción Local

Después de 25 años de esfuerzo, Maccio destaca la importancia de su empresa en un mercado compuesto por alrededor de 15 grandes fabricantes en Argentina. La competencia es feroz y el panorama se oscureció aún más en los últimos años debido a la apertura de importaciones. “En 2016, con Macri, nuestras ventas cayeron un 70%”, apuntó, aludiendo a la necesidad de diversificación que llevó a FAM SA a introducir los termotanques solares en su línea de producción.

Desigualdad en el Sector

La asimetría con respecto a los productos importados sigue siendo una de las mayores preocupaciones. Maccio enfatiza: “Los chinos nos envían productos terminados con un notable subsidio, lo que pone en desventaja a los productores locales, quienes enfrentan altos costos de insumos”.

El Peso de la Carga Impositiva

El empresario niega que la única causa del desbalance sea la mano de obra. “En Argentina, el costo laboral promedio es de mil dólares; en cambio, el salario chino es de 600 dólares pero con un horario de trabajo considerablemente más extenso”, explica. Maccio aclara que no busca que sus empleados laboren como en Asia, pero sostiene que la diferencia de costos es insostenible.

El Voto por un Cambio

Al ser cuestionado sobre su apoyo al presidente Javier Milei, Maccio se mostró claro: “Es verdad, lo voté. Necesitábamos un cambio radical en las políticas”, dijo, expresando su deseo de sostener un marco más favorable para las industrias nacionales.

Futuro incierto

Con preocupación, el presidente de FAM SA exclamó: “La industria está perdiendo puestos de trabajo y esto parece no importarles a las autoridades, quienes creen que esos empleos serán absorbidos por el sector servicios en el futuro”. Maccio advierte que la eliminación de fábricas conlleva un vacío en el mercado laboral, algo que no será tan fácil de reemplazar.

Compromiso con el Trabajo

La lucha por mantener la planta activa es constante. Maccio se involucra diariamente con su equipo, instando a todos a ser competitivos. “Si no logramos adaptarnos, nos enfrentaremos a un cierre forzoso”, concluyó, dejando claro el reto que enfrenta no sólo su empresa, sino toda la industria argentina.