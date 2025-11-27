Encuentra tu compañero de tenis o fútbol: las mejores apps para jugar

¿Te has encontrado alguna vez en la situación de tener antojo de jugar una partida y no conseguir los suficientes jugadores? Ahora eso es cosa del pasado. En Argentina, nuevas aplicaciones están cambiando la forma en que aficionados al fútbol, tenis y pádel organizan sus encuentros deportivos.

Una Solución Digital para Jugadores Amantes del Deporte

La escasez de jugadores o canchas ya no es un obstáculo gracias a aplicaciones que facilitan la organización de eventos deportivos. Estas plataformas no solo tienen la función de encontrar un lugar donde jugar, sino que también permiten conectar con otros jugadores de manera eficiente.

“Jugá Tenis”: Un Éxito en el Mundo del Tenis

Con casi 1.200 usuarios y 10 mil visitas mensuales, la app «Jugá Tenis» conecta a jugadores por nivel y ubicación.

Desde su lanzamiento hace seis meses por Sergio Gregorutti, «Jugá Tenis» ha facilitado el encuentro entre jugadores amateur que buscan compañeros de juego en su área.

Un Cambio Significativo

“Antes, organizar una partida parecía una utopía, pero ahora, gracias a esta app, la actividad fluye”, comenta Gregorutti. La plataforma cuenta ya con un directorio de 200 clubes y ha registrado 650 conexiones entre jugadores, convirtiéndose en pionera en el ámbito del tenis en Argentina. La aplicación está activa en 15 provincias, destacando especialmente en Rosario y Córdoba.

ATC: Alquilá Tu Cancha

Con un millón de usuarios, ATC se posiciona como líder en la reserva de canchas.

Sebastián Vekselman, el creador de «Alquilá Tu Cancha» (ATC), lanzó su app en 2016. Sin embargo, fue en 2021 cuando comenzó a ganar popularidad, gracias a la inversión del extenista Juan “Pico” Mónaco. «ATC ha crecido notablemente y cuenta con más de 4.000 canchas disponibles en 800 clubes», asegura Vekselman.

Con un promedio de 70.000 reservas al mes, su plataforma se ha convertido en un recurso esencial para quienes buscan jugar pádel o fútbol. «El 50% de las reservas se hacen para el mismo día, lo que demuestra la demanda», comenta su creador.

Una Nueva Era en el Deporte Social

Flobi: La App que Conecta Jugadores de Pádel

Flobi, una innovadora app de pádel y tenis, ha registrado a 42.000 usuarios.

Fundada por Maximiliano Sánchez y su equipo, Flobi permite a los usuarios encontrar compañeros de juego con habilidades similares. Desde su lanzamiento, ha crecido exponencialmente, siendo el pádel el deporte más popular en la plataforma.

“La app se diseñó para resolver las dificultades de encontrar jugadores. Hoy contamos con 1800 partidos mensuales», destaca Sánchez.

El Futuro del Deporte en Argentina

El auge de estas aplicaciones marca una nueva tendencia en el mundo del deporte, facilitando la vida a quienes desean practicar. «No es solo una moda. Es parte de la digitalización del deporte», concluye Sánchez. Estos desarrollos están revolucionando el acceso y la organización de eventos deportivos, haciéndolo más accesible para todos.