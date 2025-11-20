¡Encuentra un amigo peludo! Adopta a un perro del Centro de Salud Animal.

El Centro de Salud Animal del Municipio se encuentra saturado y necesita familias que den un hogar a estos perros que han sufrido maltrato. Conoce cómo puedes ayudar.

En el Centro de Salud Animal, numerosos perros aguardan por una segunda oportunidad. Muchos de estos canes llegaron tras haber enfrentado situaciones de maltrato y anhelan un hogar donde recibir cariño y cuidados.

Una Llamada de Auxilio para los Perros

Nanci Harismendi, una activa proteccionista, compartió que gracias a la gestión de Miguel Gómez, los voluntarios han logrado acceder al centro para mejorar las condiciones de vida de estos perros. «Algunos pueden pasear sueltos por la mañana, pero solo durante un par de horas,» detalló. Fuera de ese tiempo, los perros permanecen solos, sufriendo el confinamiento de una jaula.

Condiciones Críticas y Necesidad de Adopciones

Harismendi aseguró que muchos de los perros están mostrando signos de estrés debido a su situación. «Urgentemente necesitamos familias. Todos los que están aquí ahora son animales listos para ser adoptados,» enfatizó. Actualmente hay diez perros en el centro, y con la llegada reciente de animales rescatados, el espacio se ha vuelto crítico. «Los casos de maltrato no cesan y estamos en una situación de emergencia. Necesitamos más familias que estén dispuestas a abrir su hogar,» advirtió.

Perros Judicializados y Casos Alarmantes

La situación es aún más complicada con perros que están involucrados en casos judiciales, como el del perro rescatado tras un tiroteo, o un labrador que llegó gravemente desnutrido y lleno de garrapatas. «Estamos tratando de obtener autorización para llevarlo a la veterinaria para realizarle análisis, pero la situación es realmente alarmante,» subrayó Harismendi.

¿Cómo Adoptar? ¡Descúbrelo!

Las adopciones son posibles todos los días de 10 a 12. Los voluntarios organizan paseos, brindando a las familias la oportunidad de conectar con los perros. Sin embargo, hay requisitos que deben cumplirse. «La Municipalidad realiza un seguimiento efectivo. Se revisará el domicilio y se buscan familias con patio cerrado, recursos para mantenerlos y tiempo para pasearlos,» explicó Harismendi. Estas condiciones son esenciales para asegurar una vida digna a los perros que buscan un nuevo hogar.