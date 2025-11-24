Encuentran con vida al adolescente de 17 años desaparecido en Recoleta

La búsqueda de un joven de 17 años culminó con éxito en la Plaza Constitución, donde fue encontrado en buen estado de salud tras haber estado desaparecido desde el sábado.

Un adolescente de 17 años fue hallado sano y salvo tras haber estado desaparecido en el barrio de Recoleta, según informaron fuentes de la policía a la Agencia de Noticias Argentinas. El joven había sido visto por última vez el sábado, cuando salió de su hogar en la calle Paraguay 3300, con la intención de reunirse con un amigo.

Las Circunstancias de su Desaparición

La madre del adolescente presentó una denuncia de “averiguación de paradero” debido a que el joven contaba con antecedentes de extravío y se encontraba bajo tratamiento en el Hospital Ricardo Gutiérrez. Ante esta situación, se activó un protocolo especial de búsqueda.

Acciones de Búsqueda y Colaboración Profesional

El caso fue asignado a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 44, que solicitó la colaboración de la Policía de la Ciudad para intensificar las operaciones de búsqueda. Las autoridades hicieron un amplio operativo, solicitando información a varias entidades, incluyendo Mercado Pago, la CNRT y Migraciones. También se revisaron grabaciones de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano.

Recorridas y Estrategias Implementadas

Los efectivos realizaron recorridas en el partido bonaerense de Avellaneda y en el hospital donde el joven recibía tratamiento por problemas de salud mental. Estas acciones se enmarcaron dentro de un esfuerzo coordinado para localizar al chico rápidamente.

El Encuentro en Plaza Constitución

Finalmente, la madre del adolescente recibió la angustiante pero esperada noticia: su hijo fue encontrado en la Plaza Constitución, afortunadamente sin haber sido víctima de ningún delito. Fue trasladado nuevamente al Hospital Gutiérrez para una evaluación y asistencia adicional.

Un Antecedente Perturbador

En septiembre de este año, un caso similar dejó conmocionada a la comunidad. La Policía de la Ciudad encontró a una joven desaparecida durante tres días en un hotel de Recoleta, junto a un hombre de 39 años. Investigaciones iniciales sugieren la posible existencia de una red de trata de personas, lo que añade una capa de preocupación a estos incidentes.