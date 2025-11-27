Encuentran un cadáver tras caída del Puente de la Mujer

Un luctuoso incidente conmocionó a Puerto Madero esta mañana, donde fue hallado el cuerpo de un hombre que se lanzó desde el Puente de la Mujer. La alarma se activó a las 6:03 por testigos, lo que llevó a un rápido operativo de rescate.

Servicios de emergencia, incluyendo a la Prefectura, bomberos y personal del SAME, se movilizaron rápidamente al lugar para intentar rescatar al hombre. Sin embargo, tras varias horas de búsqueda, las autoridades confirmaron su fallecimiento.

Detalles del Hallazgo

El cuerpo fue localizado «entre el segundo y el tercer flotín, desde Costanera hacia Puerto Madero, en el sector central del canal». El hombre, de entre 30 y 35 años, fue encontrado en estado de desnudez, lo que genera interrogantes sobre las circunstancias que llevaron a este acto.

Investigación en Curso

Una vez finalizado el rescate, la Policía de la Ciudad asumió el control del caso, iniciando una investigación para esclarecer los motivos que llevaron al hombre a arrojarse al agua.

El evento resalta la importancia de la atención a la salud mental y la necesidad de apoyo en momentos críticos. La comunidad se encuentra en estado de shock tras esta tragedia en un área conocida por su belleza y tranquilidad.