Encuesta revela que cinco líderes de la oposición obtuvieron 0% de apoyo

Revelaciones sobre la Oposición: Nuevos Datos Impactantes de la Encuesta Udesa

Los últimos resultados de una encuesta de la Universidad de San Andrés traen a la luz el preocupante panorama del liderazgo opositor en Argentina, en un contexto marcado por la gestión de Javier Milei.

Recientemente, Clarín hizo eco de un análisis que revela cómo, a pesar del paso del tiempo y del mandato actual, un alto porcentaje de ciudadanos sigue responsabilizando al gobierno anterior de Fernández y Massa por la crisis económica. La última encuesta de Udesa, realizada a 1.005 personas a nivel nacional, ofrece valiosa información sobre esta situación.

La Medición de Udesa: Una Radiografía del Sentir Popular

La Universidad de San Andrés ha estado analizando la coyuntura política del país y emite informes cada dos meses. Este estudio, que surge tras una notable victoria electoral, incluye una serie de hallazgos que generan debate y reflexión sobre el estado de la oposición en Argentina.

Un Liderazgo Opositor en Crisis

Uno de los resultados más llamativos del sondeo es la falta de líderes en la oposición. Tanto Cristina Kirchner como Axel Kicillof se posicionan en la cima del ranking, pero a duras penas; el 26% elige a Kirchner y el 25% a Kicillof. Sin embargo, el 23% de los encuestados afirma que no hay un líder identificable, cifra que, sumada al 15% que opta por «no sé» y el 4% que prefiere no responder, totaliza un abrumador 42% de opiniones negativas.

Descripciones Alarmantes de Otros Dirigentes

El resto de los evaluados no goza de una mejor imagen. Juan Grabois y Mauricio Macri apenas llegan al 2% de aprobación, mientras que Sergio Massa se queda con un 1%. Notoria es la situación de varios políticos, como Facundo Manes y Horacio Rodríguez Larreta, que se ubican en la incómoda posición de alcanzar un 0% en la evaluación de su liderazgo.

Aproximaciones por Afinidad Política

La encuesta también analiza las opiniones basadas en la aprobación o desaprobación de la gestión de Milei. Entre aquellos que aprueban su gobierno, la sensación de vacío en cuanto a liderazgo opositor se hace evidente, con un 29% que sostiene que «no hay líder». En contraste, el apoyo a figuras como Cristina y Kicillof se sitúa por debajo de esta cifra.

Diferencias en la Desaprobación del Gobierno

Por el contrario, entre los que no aprueban la gestión de Milei, surge un fenómeno interesante: Kicillof logra superar a Cristina Kirchner en popularidad, lo que sugiere un cambio en la percepción dentro de ciertos sectores de la sociedad.