En un giro inesperado, el secretario del Ejército estadounidense, Daniel Driscoll, se ha convertido en un actor central en la nueva propuesta del gobierno estadounidense para lograr la paz en el conflicto ruso-ucraniano. Sus conexiones personales han hecho que un aliado cercano del vicepresidente aislacionista JD Vance lidere esta compleja negociación.

Antes de su reciente viaje a Kyiv, Driscoll no era conocido por su habilidad como negociador. A su llegada a Europa, sus esfuerzos iniciales para convencer a los líderes europeos fueron difíciles. Actualmente se encuentra en Abu Dhabi, donde delegaciones de Rusia y Ucrania han llegado para dialogar.

Las Conexiones que Marcan el Camino

La relación entre Driscoll y Vance se remonta a sus años en Yale, y su cercanía sugiere un resurgimiento de la influencia de Vance en el manejo de la crisis ucraniana. En el pasado, Vance mostró franqueza al instar a Volodymyr Zelenskyy a mostrar más respeto a Donald Trump durante su primera visita a la Casa Blanca. Hoy, Ucrania enfrenta nuevamente la presión de EE. UU. para considerar un acuerdo que muchos funcionarios locales han calificado de «capitulación».

La Nueva Estrategia de Negociación

Después de un año tumultuoso, las decisiones de política exterior en la Casa Blanca parecen estar en manos de un grupo reducido de asesores, entre ellos Vance, el jefe de gabinete Susie Wiles, y el asesor Stephen Miller. Este núcleo ha sido instrumental en la formulación de la reciente propuesta de paz, gestada por el enviado Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner.

Voces a Favor y en Contra

Vance ha defendido con tesón esta propuesta, a pesar del escepticismo por parte de algunos en Europa que ven similitudes con las demandas máximas de Vladimir Putin. En declaraciones recientes, Vance subrayó la necesidad de un cese al fuego que respete la soberanía ucraniana y sea aceptable para ambas partes. Criticó las percepciones erróneas sobre la estrategia estadounidense, sugiriendo que más armamento o sanciones no garantizan la victoria.

Respuestas Mixtas a la Propuesta de Paz

La presentación del plan de paz llevó a un seguimiento inmediato por parte de Vance en una llamada a Zelenskyy. La administración busca que el acuerdo se firme antes del Día de Acción de Gracias en EE. UU. Sin embargo, la respuesta del secretario de Estado, Marco Rubio, fue más cautelosa, enfatizando que la resolución de un conflicto tan complicado requeriría concesiones de ambas partes.

La Nueva Realidad en la Casa Blanca

A pesar de las dudas internas sobre la viabilidad del plan, Rubio trató de alinearse rápidamente, calificando la propuesta como un sólido marco para las negociaciones. No obstante, se ha informado que su postura privada es de mayor escepticismo, sugiriendo que el acuerdo actual es solo una oferta preliminar por parte de Rusia.

A medida que los actores en Washington se movilizan para dar forma a esta propuesta de paz, los desafíos siguen siendo significativos. La expectativa de un cambio en la dinámica del conflicto resta importancia a los esfuerzos diplomáticos, mientras todos los involucrados se preparan para lo que puede ser una negociación tensa en los próximos días.