Es peligroso para un expresidente regresar a Honduras, dice esposa de Hernández, quien permanecerá en EE.UU.

La Familia Hernández: Inseguridad y un futuro incierto tras el indulto

La esposa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, recientemente liberado en EE.UU., expresa preocupaciones sobre su seguridad y el regreso a su país.

La esposa del exmandatario Juan Orlando Hernández, quien fue excarcelado esta semana tras un indulto, ha manifestado que su familia debe meditar su retorno a Honduras debido a las amenazas que podrían enfrentar.

La decisión de permanecer en EE.UU.

Ana García de Hernández declaró a medios internacionales que su marido optará por quedarse en Estados Unidos, dado que las actuales condiciones en Honduras no garantizan su seguridad. «Es peligroso para un expresidente volver en estas circunstancias», afirmó, haciendo referencia a la atmósfera hostil hacia él en el país.

Esperando condiciones más seguras

García subrayó que, aunque su deseo es regresar, deben evaluar las condiciones que les aseguren tranquilidad y protección. «Queremos retomar nuestras vidas, pero primero debemos sanar los traumas acumulados en los últimos cuatro años», agregó.

Un pasado controvertido

Hernández, líder del Partido Nacional, gobernó Honduras de 2014 a 2022 y fue condenado a 45 años de prisión en 2024 por su papel en el narcotráfico, acusado de introducir grandes cantidades de cocaína en EE.UU. Sin embargo, fue indultado recientemente por el presidente Donald Trump.

Reacciones en Honduras

El indulto ha generado reacciones encontradas en su país natal. Mientras sus seguidores celebran su liberación, muchos hondureños expresan incredulidad y resignación. Las elecciones presidenciales del país se llevan a cabo en un contexto tenso, con un estrecho margen entre los candidatos principales, a medida que los ciudadanos eligen un nuevo liderazgo.

Un futuro incierto

Ana García comentó que el regreso de su esposo dependerá de la seguridad que se le pueda asegurar en Honduras. Además, destacó que ella y su familia no pueden ingresar a EE.UU. por la revocación de sus visas, aunque planean solicitar su restitución para reunirse con él.

Las palabras de Trump y el apoyo del MAGA

El mandatario estadounidense mencionó en su red social que Hernández había sido tratado injustamente y que su liberación era necesaria. Asimismo, García agradeció a quienes apoyaron la causa de su esposo, incluyendo a miembros del movimiento trumpista, que hicieron lobby para su indulto.

Comparaciones con Donald Trump

García comparó la situación de Hernández con la de Trump, argumentando que ambos enfrentaron investigaciones sin pruebas decisivas. Esta perspectiva ha resonado en los círculos más cercanos al exmandatario, que sigue siendo un personaje polarizador en la política hondureña.

Un panorama complicado