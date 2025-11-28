Escalera Fatal en Mar del Plata: La Trágica Muerte de una Periodista y la Falta de Supervisión

Tragedia en Mar del Plata: La Controversia tras la Caída de una Periodista en Barranca de los Lobos

La trágica muerte de Leticia Lembi, quien perdió la vida al caer desde un acantilado en Barranca de los Lobos, ha suscitado críticas y preguntas sobre la seguridad y el estado de este popular destino turístico.

¿Quién es responsable de la seguridad en Barranca de los Lobos? El fallecimiento de la periodista Leticia Lembi al intentar tomarse una foto en una escalera del acantilado de Barranca de los Lobos en Mar del Plata ha puesto de relieve la falta de medidas de seguridad en un lugar que recibe miles de visitantes anualmente. Si bien las autoridades locales han ofrecido explicaciones, se ha revelado una confusión alarmante sobre la responsabilidad del mantenimiento y la señalización de la zona.

El estado de la infraestructura: un tema pendiente Representantes del Municipio de General Pueyrredon han confirmado que en el área donde ocurrió el accidente no existen barandas ni señalización adecuada. A pesar de que los visitantes acuden frecuentemente para disfrutar de las vistas y pescar, las autoridades admiten que la escalera, construida hace décadas, carece de mantenimiento debido a la falta de recursos y claridad sobre a quién le compete.

La infraestructura deteriorada y sus riesgos La escalera, que conecta el acantilado con la ruta provincial 11, es descrita como deteriorada y sin contención. Las autoridades locales sostienen que “no hay un mantenimiento activo”, lo que representa un riesgo considerable para quienes acceden al lugar sin saberlo. Aunque existen carteles en la ruta que advierten sobre peligros en el acantilado, no hay advertencias directas en el acceso a la escalera misma.

Una zona enclavada entre la belleza y el abandono Barranca de los Lobos es aclamada por su belleza natural, pero esta imagen se ve manchada por el abandono que la rodea. La falta de barandas y el deterioro de la escalera han sido señalados por residentes y visitantes como un problema persistente. “Es un lugar hermoso, pero peligroso”, afirma un lugareño que frecuenta la zona.

La responsabilidad difusa del mantenimiento Las autoridades locales aún no han definido oficialmente si el mantenimiento de la escalera es responsabilidad del gobierno provincial o municipal. “La situación es complicada… no se puede afirmar de manera clara a quién le corresponde”, afirmaron fuentes del municipio. La escalera, que queda en una zona sin urbanización, no es considerada una playa balnearia, lo que dificulta que se implementen medidas de seguridad adecuadas.

La voz de la comunidad frente a la tragedia La comunidad ha expresado su preocupación ante la falta de acción. “Nosotros vemos que hay desinterés por parte del municipio. La gente sigue yendo, pero no hay advertencias suficientes”, comentó un vecino. Este sentimiento generalizado resalta la necesidad urgente de una revisión de las medidas de seguridad en Barranca de los Lobos, un sitio que atrae tanto a turistas como a lugareños en busca de buenos momentos.