Escándalo en Andis: Últimos detalles sobre la investigación de Spagnuolo y las presuntas coimas

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, compareció este miércoles en los tribunales de Comodoro Py para declarar sobre las acusaciones de corrupción que han sacudido el organismo, reveladas en audios que supuestamente lo involucran.

Durante su indagatoria, Spagnuolo decidió no responder a las preguntas del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, quien lo señala como un actor clave en un esquema de sobornos relacionado con droguerías. No obstante, se permitió realizar «aclaraciones» informales que quedaron registradas, donde rechazó fervientemente las acusaciones en su contra.

Implicaciones del Caso y Detenidos

El jueves 20 de noviembre marcó el tercer día de las indagatorias en un caso que involucra a 15 acusados, entre ellos el empresario Pablo Atchabahian, que actualmente cumple arresto domiciliario en Mendoza. La ronda de testimonios comenzó con la declaración de Atchabahian y otro de los imputados, Miguel Ángel Calvete, quien se encuentra en prisión tras ser condenado en un expediente de explotación.

Detenciones y Medidas Judiciales

A pesar de que el fiscal solicitó la detención de seis acusados, el juez estimó que solo era necesario avanzar contra Atchabahian, quien había estado en búsqueda activa por semanas. Para el resto de los imputados, se establecieron medidas menos severas como la entrega de pasaportes y la obligación de presentarse periódicamente en el juzgado.

El Rol de Daniel Garbellini

Las indagatorias continuaron el jueves con la declaración de Daniel Garbellini, exfuncionario clave señalado por el fiscal como quien permitió la intervención de personas ajenas al organismo en decisiones de gestión. Garbellini evitó responder a las preguntas durante su turno, alegando que no tenía acceso completo al expediente.

Investigaciones y Delaciones

Los audios revelan diálogos que implican a Spagnuolo y a Garbellini, según la fiscalía, en un entramado corrupto que operó dentro de la Andis. La justicia investiga si el organismo se convirtió en un centro de negocio donde se repartían contratos y sobreprecios. Franco Picardi ha descrito esta situación como una estafa a gran escala, que involucra altos personajes de la política.

Nuevos Revelaciones en el Caso

Spagnuolo, quien dirigió la Andis hasta el escándalo, se encuentra en el centro de una red de interacciones complicadas que incluyen a miembros del entorno cercano a la Presidencia. Mensajes revelan que el exdirector estaba al tanto de las presiones significativas sobre su gestión, y su abogado sostiene que sus audios han sido alterados con tecnología avanzada.

Reacciones y Futuras Implicaciones

A medida que avanza la investigación, la mirada pública se centra en la figura de Karina Milei, mencionada en los audios como receptora de un porcentaje de los sobornos. Spagnuolo fue separado del gobierno en agosto, y a pesar de estar en libertad, enfrenta estrictas condiciones impuestas por el juez.

Atchabahian, quien parece ser un actor crucial en esta trama, es relacionado con múltiples negocios irregulares y compite por influencia en el ámbito estatal. Con la situación en desarrollo, el sistema judicial sigue examinando complejas relaciones y posibles complicidades entre los actores involucrados.