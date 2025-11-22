Escapada a General Belgrano: Disfruta la Fiesta de la Bondiola y sus Encantos

Este fin de semana largo, ¡prepárate para disfrutar de una fiesta deliciosa y llena de tradiciones en General Belgrano!

Un evento imperdible para los amantes de la gastronomía

La Fiesta de la Bondiola y la Tradición se llevará a cabo del viernes 21 al lunes 24 de noviembre. La cita es en el Predio Mateo Bruzzo, un hermoso espacio a orillas del Río Salado. Este evento celebrado por la Dirección de Turismo de la localidad, promete ofrecer lo mejor de la gastronomía regional, con una variedad de preparaciones de bondiola, uno de los cortes de cerdo más populares.

Actividades para toda la familia

La fiesta no solo se limita al placer de los sabores, sino que también contará con música en vivo, un paseo de artesanos, y juegos para los más pequeños. No te puedes perder el emocionante desfile criollo, donde las tradiciones argentinas se ponen de manifiesto.

Conoce General Belgrano: un destino cercano y acogedor

Ubicada a solamente dos horas de Buenos Aires, General Belgrano es el lugar ideal para una escapada. Este municipio ofrece una combinación perfecta de naturaleza, relajación y actividades al aire libre.

Conocido por su Paseo costanero del Río Salado, los visitantes pueden disfrutar de picnics, pesca, y espectaculares paisajes en un ambiente tranquilo y accesible. Además, el Parque Municipal te espera con parrillas, senderos y balnearios naturales perfectos para los días de calor.

Cómo llegar a General Belgrano desde la ciudad

Para quienes deseen visitar esta encantadora ciudad, el acceso es sencillo: toma la Autopista Buenos Aires – La Plata, luego dirígete por la Ruta Provincial 2 hasta Brandsen, y continúa por la Ruta Provincial 29 rumbo a General Belgrano.