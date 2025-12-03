Escasez de Carne: La Realidad que Argentina Ignora

La Revolución en el Consumo de Carne en Argentina: ¿Adiós al Asado Tradicional?

Javier Preciado Patiño, ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, revela que el mercado de la carne en Argentina está experimentando un cambio sin precedentes. La carne vacuna comienza a tomar un rol distinto en comparación con el pollo y el cerdo, reflejando tendencias globales.

Cambio de Paradigma en el Mercado de Carnes

En una reciente entrevista en Canal E, Preciado Patiño explicó que el precio de la carne vacuna se ha disparado, llegando a ser entre 50% y 180% más costosa que la de pollo o cerdo. Este fenómeno, que antes parecía inimaginable, ya es evidente en los supermercados y carnicerías argentinas.

La Economía Detrás del Cambio

El exfuncionario resaltó que esta diferencia de precios se basa en factores productivos fundamentales. Para engordar un novillo, se requieren 7 kilos de alimento por cada kilo de peso, comparado con solo 3 kilos para un cerdo y 2.5 kilos para un pollo. Este distintivo costo en la alimentación inevitablemente afecta a los precios finales de la carne.

Escasez de Carne Vacuna: Un Problema Creciente

Preciado Patiño alertó sobre la falta de disponibilidad de carne vacuna en el mercado, una situación que no puede seguir ignorándose. Cita una notable reducción en la relación entre la población y el número de vacas, pasando de dos vacas por argentino a apenas una.

Un Nuevo Panorama de Consumo

El especialista sostiene que el país está evolucionando hacia un nuevo «mix» de proteínas, donde la carne vacuna representa ya solo el 40 a 45% del consumo total. Este cambio, según él, es irreversible y marcará un nuevo estilo de vida para los argentinos.

El Futuro del Asado: Un Lujo Menos Accesible

Consumir asado se convertirá en una experiencia cada vez más ocasional y costosa. «El precio del asado supera incluso al del lomo, lo que lo convierte en un bien de lujo», advierte el experto.

Comparativas Internacionales: La Carne Vacuna y su Coste

Un análisis de costos en comparación con otros países muestra que en Japón el precio de la carne vacuna es un 180% más alto que el pollo, mientras que en Brasil el costo de la carne de vaca se duplica respecto a la de cerdo y pollo.