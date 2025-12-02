España brilla contra Alemania y busca su segundo título en la Nations League femenina

En un emocionante partido, España reafirma su dominio en el fútbol femenino al vencer a Alemania y conquistar la Nations League, con Claudia Pina como estrella del encuentro.

Claudia Pina, la estrella indiscutible del partido

España volvió a brillar en el campo, y la figura principal fue sin duda Claudia Pina. La delantera tomó el control del ataque español con jugadas brillantes y una energía contagiosa, marcando un gol que sentenció el destino del partido en el Metropolitano.

Un camino lleno de obstáculos

Los retos no faltaron para la selección española, que llegaba a esta final con la necesidad de reivindicarse tras la amarga derrota en la Eurocopa contra Inglaterra. La lesión de Aitana Bonmatí durante el entrenamiento, quien sufrió una fractura de peroné, sumó un revés significativo a su preparación. Además, las bajas de Patri Guijarro y Salma Paralluelo complicaron aún más las cosas para el equipo.

Un ambiente electrizante en el Metropolitano

A pesar de los contratiempos, más de 60.000 aficionados llenaron las gradas del estadio, formando una gran ola de apoyo hacia sus jugadoras. Desde el comienzo, España mostró una actitud ofensiva, con varias llegadas peligrosas que hicieron vibrar a los hinchas.

Oportunidades iniciales y defensa sólida

El encuentro comenzó con una presión constante de la selección española, con momentos de gran tensión cerca del arco alemán. Aunque algunas jugadas prometían, un disparo de Esther se fue desviado, manteniendo el marcador intacto. Por su parte, Alemania también mostró su intención de anotar, pero la defensa española se mantuvo firme ante sus embestidas.

El momento decisivo de la segunda mitad

En la segunda parte, Alemania salió con fuerza, pero fue la selección española quien logró marcar primero. En el minuto 60, Pina recibió un pase en la banda izquierda, cortó hacia el interior y, tras una conexión con Mariona, lanzó un disparo imparable que rompió el cero en el marcador.

Segundo gol que cimenta la victoria

El segundo tanto llegó solo ocho minutos después, cuando Vicky, exultante, aprovechó un espacio en la defensa y realizó un potente tiro. Este gol no solo amplió la ventaja, sino que también seguro aseguró el triunfo español.

La celebración que siguió fue una explosión de alegría para España, que finalmente levanta el trofeo de la Nations League, reafirmando su estatus como potencia en el fútbol femenino.