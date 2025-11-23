Espectacular Final del Campeonato en Km 8

Este domingo se vivirá una jornada electrizante en la pista, donde se definirán los campeones de las distintas categorías del karting en la Patagonia Sur.

La Asociación de Karting de la Patagonia Sur (AKPS) se prepara para cerrar la temporada con un gran evento que comenzará a las 12.30. Las competiciones iniciarán con las series de la categoría Mini, que constarán de seis vueltas en un trazado que se correrá en sentido antihorario. Juan Martín Fernández, ya consagrado campeón en la séptima fecha, liderará a los más pequeños, mientras que Genaro Mottesi se destacó en Prokart. Las divisiones Cajeros, Promocional y Sudam Master aún están a la espera de sus campeones y subcampeones.

Funcionarios en la Pista

Pablo Péres asumirá el papel de comisario deportivo, con Gabriel Brugger como comisario adjunto. La dirección de la prueba estará a cargo de Diego López, presidente de la AKPS.

Horarios de Competición

Las finales comenzarán a disputarse desde las 14.40, con la participación de pilotos de las provincias de Chubut y Santa Cruz, tal como ocurrió a lo largo de la temporada 2025. Esta competencia marcará la octava y última fecha del año, aún en el circuito Nº 1 en su formato antihorario. Al finalizar el certamen, la AKPS planea una cena de coronación para celebrar a los campeones en una fecha aún por determinar.

Cronograma del Domingo 23

Pruebas Oficiales:

10.00 a 10.47

Clasificación por Categoría:

10.50 a 12.00 (8 minutos por categoría)

Series:

12.30 – Categoría Mini (6 vueltas)

12.45 – 1ª Serie Cajeros (9 vueltas)

13.00 – 2ª Serie Cajeros (9 vueltas)

13.15 – Promocional (8 vueltas)

13.30 – Prokart (9 vueltas)

14.00 – 1ª Serie Sudam Master (9 vueltas)

14.15 – 2ª Serie Sudam Master (9 vueltas)

Finales:

14.40 – Categoría Mini (12 vueltas)

15.00 – Cajeros (16 vueltas)

15.30 – Promocional (14 vueltas)

16.00 – Prokart (18 vueltas)

16.20 – Presentación Mini “B” (10 vueltas)

16.25 – Sudam Master (18 vueltas)

16.40 – Podio y coronación

17.00 – Revisión técnica