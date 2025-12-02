Esposo de Magaly Medina se rinde ante su baile: ‘¡Es increíble!’

Magaly Medina y María Pía: Una Noche de Baile y Amor en el Aniversario de ‘La Bella Luz’

El último aniversario de ‘La Bella Luz’ se transformó en un emotivo espectáculo donde brilló el talento y el amor entre Magaly Medina y su esposo, Alfredo Zambrano. El evento dejó a todos los asistentes encantados.

Durante la celebración del 31º aniversario de la famosa orquesta de cumbia, Magaly mostró su energía y carisma sobre el escenario, sorprendiendo a su esposo, que gozó de cada momento desde el público. Aunque Zambrano suele ser reservado, no pudo evitar expresar su orgullo al ver a su esposa lucir tan auténtica y feliz.

Una “Batalla de Baile” Inesperada

La periodista llevó la emoción al escenario al sumarse a la presentación junto a su amiga María Pía Copello. Ambas se lanzaron en una divertida “batalla de baile” que generó risas y aplausos del público. Mientras tanto, Alfredo no pudo ocultar su entusiasmo al observar a Magaly, quien se movía al ritmo de la música.

Alfredo Zambrano Habla sobre su Orgullo

Después del espectáculo, el programa ‘Todo se Filtra’ se acercó a Zambrano para obtener sus impresiones. Inicialmente, él intentó evadir la atención, comentando con una sonrisa: “Tú sabes que soy esposo de…”. Sin embargo, en un giro inesperado, dejó ver su verdadero sentir y dijo con entusiasmo: “Me encantó, mi esposa es increíble”, reflejando el amor y admiración que siente por Magaly.

Magaly y María Pía: Diversión en Escena

La “batalla de baile” se intensificó con las interpretaciones de ambas. Magaly deslumbró al interpretar el tema ‘Coqueta’, conectando no solo con la orquesta sino también con una audiencia emocionada. María Pía respondió con energía, interpretando ‘Niña Tonta’ y mostrando sus habilidades artísticas al cantar en vivo.

Un Aniversario lleno de Alegría

La orquesta ‘La Bella Luz’ recibió a las madrinas del evento con entusiasmo, creando un ambiente festivo que resonó con todos los presentes. La unión entre Magaly y María Pía brilló en cada momento, capturando la esencia de la amistad y el apoyo mutuo, tanto en el escenario como en la vida.