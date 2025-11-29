Esquel cierra con éxito los Juegos Chubutenses para Personas Mayores, con más de 400 participantes.

Los Juegos Chubutenses de Personas Mayores concluyeron en la ciudad de Esquel, llevando alegría y camaradería a más de 400 participantes de toda la provincia. Este evento, impulsado por el gobierno de Ignacio Torres, no solo celebró el deporte, sino también la cultura y la integración.

Durante tres días llenos de actividades deportivas y recreativas, adultos mayores de diversas localidades se reunieron para compartir momentos inolvidables. La propuesta buscó fomentar la convivencia, el ejercicio físico y la conexión entre generaciones, reafirmando la importancia de una vida activa en la tercera edad.

Compromiso por el Bienestar de los Adultos Mayores

La ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, expresó su gratitud a todos los participantes y subrayó la importancia de este encuentro en la agenda pública. «Los Juegos Chubutenses reflejan que la verdadera política pública se forja con amor y oportunidades. Este año, logramos que cada rincón de la provincia estuviese representado, brindando a nuestros mayores una experiencia única», comentó, agradeciendo al gobernador por priorizar estas iniciativas que mejoran la calidad de vida.

Reconocimiento al Espíritu Deportivo

La Copa Fair Play, otorgada a las delegaciones que destacaron por su juego limpio y compañerismo, fue compartida este año entre los equipos de Facundo, Aldea Beleiro y Ricardo Rojas. Este premio simboliza la fraternidad y el respeto que caracterizó la competencia, reforzando los valores fundamentales que sostienen estos juegos.