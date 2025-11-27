Estación de Berlín lidera lista de delitos ferroviarios en Alemania ante aumento de la violencia

El último informe de la Policía Federal de Alemania revela un año preocupante: los delitos violentos han crecido un 6% en 2024, evidenciando un aumento dramático del 51% desde 2019. Este incremento pone de manifiesto una crisis de seguridad en el transporte público del país.

Según el informe anual, se registraron 27,160 incidentes violentos en estaciones de tren y a bordo de trenes en el último año, lo que equivale a un promedio de 74 delitos por día en la vasta red ferroviaria alemana.

Un Aumento Preocupante en Delitos Sexuales

Los delitos de índole sexual también han experimentado un alza considerable, con casos de exhibicionismo, acoso sexual y violaciones aumentando un 19.2%. Este fenómeno afecta tanto a grandes ciudades como a pequeñas estaciones rurales.

Comportamiento Contrastante en Delitos Totales

A pesar del incremento en delictivos violentos y sexuales, el total de delitos en estaciones y trenes cayó un 10.1%, alcanzando 381,894, principalmente por una disminución en las infracciones de la Ley de Residencia.

Entre las estaciones con mayores números de incidentes violentos, Berlín se destaca con 764 casos, seguida de Dortmund (735), Hanóver (715) y Colonia (703).

La Voz de la Policía Federal

Manuel Ostermann, vicepresidente del Sindicato de Policía Federal, expresó su preocupación: «Aunque el número total de delitos ha disminuido, los delitos violentos y sexuales muestran una tendencia muy negativa».

Análisis de los Perpetradores

El informe revela que cerca del 79% de los agresores son hombres, y aproximadamente la mitad estaban bajo los efectos de alcohol o drogas. Además, más de la mitad de ellos no poseía la ciudadanía alemana.

Medidas de Seguridad en Respuesta a la Crisis

La Policía Federal, junto con Deutsche Bahn, ha incrementado la presencia policial en las estaciones, realizando controles y estableciendo zonas libres de armas, además de instalar 11,000 cámaras de vigilancia.

Ostermann también hizo un llamado para que Deutsche Bahn refuerce la seguridad con más personal y modernice las estaciones, argumentando que «estaciones bien iluminadas y limpias aumentarían la sensación de seguridad y posiblemente reducirían los delitos».

Aguijones a la Seguridad: Ataques a Oficiales de Policía

Los ataques a los oficiales de policía quedaron cerca de cifras récord, con 2,967 incidentes reportados en el último año, un ligero descenso respecto a 2023. En total, 804 oficiales resultaron heridos.

El Ministro del Interior, Alexander Dobrindt, comentó: «Cada ataque a la integridad física de nuestros servidores públicos es un ataque a nuestra sociedad».

Serias Conversaciones sobre la Violencia

La mayoría de los ataques involucraron violencia física, como patear, golpear y escupir, mientras que en uno de cada ocho casos, los ofensores utilizaron objetos como armas, siendo botellas y piedras los más comunes.

Ostermann elogió las acciones de Dobrindt, pero advirtió que las fallas en seguridad de la última década han generado problemas que requieren atención urgente: «Nos enfrentamos a años oscuros en términos de seguridad», afirmó.