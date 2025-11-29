Estado Actual de Avianca, Latam y Jetsmart en Colombia tras la Suspensión de Vuelos por Actualización de Software

Colombia Suspende Vuelos de Aeronaves A320 Tras Instrucción Global

La Aeronáutica Civil de Colombia ha decidido inmovilizar todos los aviones Airbus A320 del país debido a una falla detectada en el sistema de control de vuelo. Esta medida afecta las operaciones de varias aerolíneas y podría extenderse hasta finales de 2025.

Contexto de la Suspensión

El pasado viernes 28 de noviembre, la autoridad aérea colombiana ordenó la paralización de todos los Airbus A320 para ejecutar una actualización esencial del software, la cual se espera que dure hasta el 8 de diciembre de 2025. Esta decisión responde a directrices emitidas por el fabricante, Airbus.

Impacto en las Aerolíneas

Las aerolíneas más afectadas incluyen a Avianca, Latam y Jetsmart, que ya han comenzado a gestionar la situación. Jetsmart completó la actualización de su único A320 la misma noche del anuncio, mientras que Latam finalizó el proceso en sus cinco aeronaves del mismo tipo. A pesar de esto, Latam solo tuvo que cancelar un vuelo específico en el trayecto Bogotá-San Andrés.

La Respuesta de Avianca

Avianca, que posee más de cien A320 en su flota, ya ha realizado actualizaciones en 45 aviones y tiene a otros 30 en proceso. La aerolínea activó un plan de protección para sus pasajeros, permitiendo reprogramaciones sin penalización, reembolsos completos y reubicaciones en vuelos alternativos.

Medidas Especiales para Pasajeros

Para mitigar los inconvenientes generados, Avianca ha detenido la venta de pasajes hasta el 8 de diciembre y ha recomendado a los viajeros que revisen el estado de sus vuelos antes de presentarse en los aeropuertos.

Los pasajeros afectados pueden:

Reprogramar su vuelo sin costos adicionales hasta 180 días después de la fecha original.

Solicitar un reembolso si no utilizan el trayecto, contactando al centro de atención al cliente o a las agencias de viajes donde compraron los pasajes.

Colaboración con las Autoridades

La Aeronáutica Civil ha reiterado que todos los pasajeros deben recibir compensaciones según los contratos de transporte vigentes. Además, se ha creado un Puesto de Mando Unificado para coordinar los esfuerzos entre gobierno y aerolíneas para restablecer rápidamente la normalidad en las operaciones.

Estado Actual de las Operaciones

Hasta el sábado, 50 aeronaves de diferentes compañías han sido habilitadas para operar luego de completar las actualizaciones necesarias. No obstante, 29 aviones aún están esperando ser actualizados, lo que ha llevado a un llamado a Airbus para acelerar este proceso y minimizar las interrupciones en los vuelos.

El gobierno enfatiza que esta situación es un caso de fuerza mayor, fuera del control de las aerolíneas y la autoridad nacional, y trabaja para garantizar una rápida recuperación de la conectividad aérea en el país.