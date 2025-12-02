Estados Unidos niega licencia a refinería de petróleo rusa en Serbia

La reciente negativa de Estados Unidos a otorgar una licencia operativa a Serbia para su refinería de petróleo, de propiedad rusa, ha desencadenado una crisis en el suministro de combustible en el país. Así lo declaró el presidente Aleksandar Vučić en una rueda de prensa.

La refinería de Pančevo, fundamental para el abastecimiento energético de Serbia, ha tenido que detener sus operaciones tras la decisión de Estados Unidos, que también impide el suministro de petróleo crudo mientras los propietarios rusos buscan vender su participación mayoritaria en NIS, la empresa nacional de petróleo.

Reacción del Presidente Vučić

Vučić manifestó su decepción y sorpresa ante la negativa de Washington, señalando: «No entiendo qué ganan con esta decisión.» Además, recalcó que la situación es más política que financiera, ya que Rusia no está dispuesta a vender NIS.

Impacto Económico y Operacional

Con el suministro de crudo paralizado, la ministra de Energía, Dubravka Đedović Handanović, se verá obligada a comunicar a NIS la necesidad de cesar operaciones. La refinería enfrenta pérdidas de 370,000 euros diarios. A partir del 13 de diciembre, tanto NIS como Lukoil no podrán acceder a reservas estratégicas de combustible, extendiendo el impacto de las sanciones a toda la economía serbia.

Reservas de Combustible y Estrategias Alternativas

A pesar de la crisis, Vučić aseguró que las reservas de combustible son suficientes hasta finales de enero. Con más de 200,000 toneladas de diésel y varios otros derivados, el gobierno ha ordenado un incremento en las compras para afrontar la falta de suministros. «No enfrentaremos problemas de suministro, independientemente de nuestro consumo», afirmó el mandatario. Sin embargo, el aumento en los costos de transporte es inevitable debido a la necesidad de redirigir las entregas.

Problemas en las Importaciones

El bloqueo en la importación de petróleo por parte del oleoducto JANAF de Croacia ha acentuado la crisis al impedir que el combustible destinado a ser almacenado en Serbia llegue a su destino, enviando un claro mensaje sobre las sanciones que afectan al país en su totalidad.

Contratos de Gas en la Mira

La situación se complica aún más con la falta de un contrato de gas, cuyo plazo vence el viernes. Si no se llega a un acuerdo, Serbia considerará opciones alternativas. Vučić anunció que el gobierno ha ofrecido un plazo hasta el 15 de enero para que Rusia venda su participación en NIS, indicando que de lo contrario, el estado serbio intervendrá, aunque no especificó cómo.

Un Futuro Incierto

La incertidumbre rodea al futuro energético de Serbia. Desde que se implementaron las sanciones el 9 de octubre, se teme por las repercusiones en el rating de inversión del país, y las dificultades en el sistema de pago podrían acarrear complicaciones mayores para empresas y ciudadanos.

El panorama actual plantea desafíos inminentes, no solo para la industria petrolera, sino para la economía en su conjunto, mientras Serbia navega entre presiones políticas y necesidades energéticas críticas.