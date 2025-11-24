Estafa de $25 millones: Más de 50 ahorristas pierden todo en el caso Round Capital

Más de 25 millones de dólares en juego y un silencio inquietante. Los ahorristas damnificados por la desaparición del financista Christian Silbergleit están en la incertidumbre total.

El Silencio de Silbergleit y el Descontento de los Inversores

Desde junio, el empresario financiero Christian Silbergleit está ausente y su asistencia a la justicia es prácticamente nula. Los damnificados, que suman más de 50 personas, se sienten estafados y abandonados. Un cartel en su oficina de Puerto Madero, que indica “Comuníquense con mi abogado”, es el reflejo de su negativa a responder. Muchos han perdido ahorros significativos y encarado perjuicios que superan los 25 millones de dólares.

Cita con la Justicia: Voces de la Desesperación

En una reciente reunión en el estudio del abogado Soares Gache, varios de los afectados, como Diego Cossalter y Fernando Bonta, compartieron su angustiante realidad. Algunos temen hablar abiertamente, mientras otros ya han comenzado acciones legales, aunque a costa de mantener en secreto su situación financiera ante sus familias.

Un Ascenso Rápido y la Caída Estrepitosa

Silbergleit, quien alguna vez fue un prominente financista con un imperio en crecimiento, es ahora el centro de una investigación por administración fraudulenta y una supuesta «megaestafa» con un esquema Ponzi. El caso está en manos del Juzgado Criminal y Correccional N° 56 de Buenos Aires.

Empresario en Expansión

Silbergleit inició su carrera abriendo su propia sociedad de bolsa y expandió su negocio, abarcando consultoras y participaciones en sectores variados como la construcción y la gastronomía. Nombres emblemáticos de su portafolio incluyen locales reconocidos como La Birrería y Vico Wine Bar.

Los Proyectos Inmobiliarios en el Ojo de la Tormenta

Entre sus emprendimientos más icónicos se encuentran el Signature by the Sea en Punta del Este y el Conectia Network Living en Buenos Aires, cuyo futuro se encuentra incierto. Ambos proyectos son parte de la razón del colapso de su imperio.

Cómo Operaba la Estafa

Silbergleit atraía fondos prometiendo altísimos rendimientos de hasta 12% anual, utilizando los depósitos de nuevos inversores para pagar a los primeros. «De la noche a la mañana, se cortó la comunicación», explica Cossalter, quien estima una pérdida cercana a un millón de dólares.

La Otra Cara de la Moneda: Silencio y Desaparición

A pesar de su ostentoso estilo de vida, que incluía oficinas lujosas y varios vehículos, Silbergleit no ha dado la cara. Sus bienes, cuidadosamente ocultos a nombre de otras empresas, han puesto en jaque a sus inversores.

Testimonios de Indignación y Desesperanza

Los ahorristas afectados claman por justicia. Muchos describen su relación cercana con Silbergleit, quien era visto como un amigo y asesor de confianza. Bonta, uno de los más perjudicados, expresa su frustración diciendo: «Me robó la educación de mi hijo». Esta es una historia que sigue desarrollándose, y los damnificados exigen respuestas.

En el Horizonte: ¿Podrá Silbergleit Recobrar su Imperio?

A pesar del desasosiego, los afectados continúan luchando. «Queremos lo que nos pertenece», afirman Cossalter y Bonta, que anhelan establecer un contacto con Silbergleit y obtener alguna compensación por sus pérdidas.