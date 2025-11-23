Estatales exigen un aumento del 118% para recuperar salarios históricos perdidos

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha lanzado un contundente reclamo ante la pérdida del poder adquisitivo que afecta a los empleados públicos desde 2015, instando al Gobierno a tomar medidas inmediatas.

En su más reciente informe, ATE Indec destaca que las familias argentinas enfrentan una presión económica sin precedentes. En octubre de 2025, una familia tipo necesitó más de 2 millones de pesos para cubrir sus necesidades básicas, de los cuales 691.887 pesos correspondían a la canasta alimentaria mínima.

Pérdida Alarmante de Salarios desde 2015

El análisis revela un deterioro del 54,8% en los salarios de los trabajadores estatales desde diciembre de 2015, lo que ha dejado a muchos por debajo del umbral necesario para mantener un hogar. En contraste, la inflación acumulada en este tiempo se eleva al 241%, exacerbando la crisis para los empleados públicos, cuyo poder adquisitivo ha caído un 28,25% desde la llegada del actual Gobierno.

Impacto en Monotributistas

La situación se torna aún más crítica para los monotributistas, quienes llevan más de un año con sus ingresos estancados, sufriendo una pérdida total que asciende a 5.368.253 pesos.

Demandas de ATE Indec

Ante esta alarmante realidad, ATE Indec exige un aumento extraordinario del 118% en un único tramo para revertir el impacto histórico en los salarios. Además, pide un bono mensual de 250.000 pesos para todos los trabajadores estatales y la reactivación inmediata de las mesas paritarias sin restricciones en la negociación.

Compromiso con los Derechos Laborales

También han propuesto medidas como el pase a planta permanente para los empleados, con el fin de asegurar que nadie quede por debajo de la línea de pobreza. “Los trabajadores no pueden seguir perdiendo poder adquisitivo. Es urgente actuar para garantizar que los salarios recuperen su valor real y cubrir las necesidades básicas de cada familia”, afirmó un representante de ATE Indec, poniendo de relieve la creciente presión sobre el Gobierno en el contexto actual de altas tasas de inflación y demandas sociales de mayor equidad.