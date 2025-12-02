Esteban Bullrich se postula para la presidencia en 2027: ‘Quiero unir a los argentinos’

El exsenador argentino Esteban Bullrich revela su intención de postularse para la presidencia en 2027, destacando un mensaje de humildad, reconciliación y esperanza que busca resonar en la sociedad.

En una reciente entrevista con el periodista Carlos Pagni, el exsenador y exministro de Educación, Esteban Bullrich, compartió su firme deseo de presentarse como candidato a la presidencia en 2027. A pesar de los obstáculos, incluyendo su lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), Bullrich afirmó que su verdadera misión es “unir a los argentinos”.

“Yo me quiero presentar”, expresó, subrayando que será su familia quien ponderará la viabilidad de su candidatura, siendo ellos los que tendrán “la última palabra” en esta decisión.

Una Campaña con Propósito Profundo

Durante la conversación, Bullrich compartió cómo su única forma de movimiento se limita a los ojos, que considera “la puerta del alma”. Sobre su futuro en la política, comentó: “La campaña sería mi alma hablándole al alma de los argentinos”.

El exsenador también citó una reflexión personal de un libro inédito que él mismo ha escrito: “No sé cuánto tiempo me queda, pero sí sé qué tengo que hacer con él: amar, servir, reconciliar y sembrar esperanza”.

Un Llamado a un Nuevo Tipo de Liderazgo

Bullrich no escatimó críticas hacia el clima político actual tanto a nivel nacional como internacional. A su juicio, Argentina no necesita “héroes de bronce ni iluminados que prometan salvaciones instantáneas”. En cambio, llamó a la necesidad de “almas grandes” que prioricen los valores de humildad, cercanía y verdad en la vida pública.

“Nuestro país tiene heridas antiguas que no se cierran con discursos ni decretos. Se cierran con corazones que perdonan y líderes que sirven”, enfatizó Bullrich, haciendo hincapié en la importancia de la reconciliación en la actualidad política argentina.