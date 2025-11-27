Estrella de una exitosa película navideña se retira para vivir una vida diferente

En la temporada navideña, "Elf, el duende" se mantiene como un clásico entrañable. La historia de Buddy, interpretado por Will Ferrell, sigue ganándose el corazón de nuevas generaciones. Pero ¿qué ha sido de Daniel Tay, el joven que personificó al pequeño Michael?

Estrenada en 2003, Elf, el duende se ha consolidado como una de las películas navideñas más icónicas de los últimos 20 años. La conmovedora travesía de Buddy, un humano criado por duendes en el Polo Norte, ha dejado una huella en millones. Cada diciembre, niños de todo el mundo descubren su encanto en las plataformas de streaming.

El Efecto Buddy: La Participación de Daniel Tay

Entre los personajes que más se recuerdan se encuentra Michael, el medio hermano de Buddy, encarnado por Daniel Tay. Aunque su aparición fue breve, su rostro se asocia inmediatamente con la película. A diferencia de otros jóvenes actores que continúan brillando en Hollywood, Tay decidió desvincularse del entretenimiento tras su éxito inicial. Ahora, a sus 33 años, lleva una vida más tranquila, sin el foco de las cámaras, pero con un grato recuerdo del rodaje que cada Navidad renace como un éxito.

Un Talento Temprano que Optó por la Educación

Con solo 11 años, Tay compartió pantalla con estrellas como Will Ferrell y Zooey Deschanel. Su papel en Elf le ganó el cariño del público, pero no lo llevó a querer una carrera en el cine. Después del film, hizo algunas apariciones, incluyendo una en Brooklyn Rules, y prestó su voz para un personaje en Grand Theft Auto IV. Sin embargo, durante su adolescencia, se dio cuenta de que la actuación no era su verdadera vocación.

Un Nuevo Sendero: La Educación como Vocación

Luego de completar su educación secundaria, Tay ingresó a la prestigiosa Universidad de Yale, donde se graduó en economía. Su pasión por el conocimiento lo llevó a obtener la beca Richard U. Light, para estudiar chino mandarín, además de desempeñarse como ayudante y tutor en el Departamento de Ciencias de la Computación.

Un Futuro Dedicado a la Enseñanza

Actualmente, trabaja en Veritas Prep, una empresa especializada en la preparación de exámenes estandarizados. Ahí se ha encontrado con su verdadera vocación: la enseñanza. Tay está decidido a cultivar relaciones sinceras y respetuosas con sus estudiantes, creyendo que el aprendizaje es fundamental para la comprensión mutua.

Una Huella que Perdura

Aunque ha optado por una vida alejada de la actuación, el nombre de Daniel Tay sigue siendo parte de Elf, el duende cada diciembre. Esta película se mantiene entre las favoritas, junto a otros clásicos como El expreso polar y Mi pobre angelito, habiendo recaudado casi 230 millones de dólares desde su estreno y con cifras que continúan en ascenso.

Para aquellos que intenten encontrarlo en redes sociales, Tay ha optado por mantener un perfil bajo y solo se encuentra activo en LinkedIn, donde comparte su trayectoria profesional. Además, menciona que es “miembro de la Agencia de Artistas Abrams”, dejando abierta la posibilidad de un eventual regreso al mundo del cine.