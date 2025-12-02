Estrellas Deslumbran en la Premiere Mundial de Hollywood con James Cameron, Miley Cyrus y Billie Eilish

Anoche, el Dolby Theatre se llenó de estrellas para la esperada premiere internacional de Avatar: Fuego y cenizas, dirigida por el icónico James Cameron. Este evento cinematográfico promete dejar huella en el mundo del cine.

Tensión y Expectativa en Hollywood

El Dolby Theatre, conocido por ser el hogar de la ceremonia de los Oscar, fue testigo de una celebración memorable para la tercera entrega de la saga Avatar. Con Sam Worthington, Zoe Saldaña y Sigourney Weaver como protagonistas, el filme está destinado a competir en múltiples categorías en el próximo Oscar.

James Cameron Habla de la Importancia del Éxito

En una conversación con Clarín, Cameron reconoció la gran apuesta que representa esta producción: «El éxito es crucial. Sin una recaudación que respalde la inversión, será complicado avanzar con Avatar 4 y Avatar 5«, enfatizó el director, que busca evitar una «versión liviana» de la saga que ha revolucionado el cine.

Un Inicio Espectacular

La alfombra roja, decorada con una inmensa «A» de Avatar y con un ambiente festivo, atrajo tanto a famosos como a fanáticos. Influencers vestidos como Na’vi se sumaron a la emoción del evento, que comenzó con un DJ animando a la multitud antes de la proyección.

Famosos y Momentos Memorables

Entre los asistentes, destacó la presencia de Billie Eilish, quien coescribió y también interpreta el tema principal titulado Dream As One. La alfombra estuvo repleta de estrellas, con la llegada de Sam Worthington, Sigourney Weaver y Zoe Saldaña, quien brilló en su llegada.

La Proyección y las Ovaciones

Durante la proyección, el público no escatimó aplausos en momentos clave de la trama, creando una atmósfera de comunión y emoción. Al finalizar, la ovación creció en intensidad mientras se mencionaban los nombres de los protagonistas y del productor homenajeado, Jon Landau.

Exhibición Inmersiva en Disney Studios

Días antes de la premiere, la prensa tuvo la oportunidad de explorar una exhibición inmersiva en los Walt Disney Studios. Este despliegue, que incluyó selvas bioluminiscentes y vestuarios icónicos, permitió a los asistentes sumergirse en el mágico mundo de Pandora y apreciar la rica historia detrás de la franquicia.