Estudiantes Asegura Su Pasa a Siguiente Ronda al Derrotar al ‘Canalla’

Con un gol de Edwin Cetré, el ‘Pincha’ se clasifica a la siguiente fase del Torneo Clausura, dejando a Central en medio de la controversia.

Estudiantes de La Plata logró una victoria clave al derrotar 1-0 a Rosario Central, avanzando así a los cuartos de final del Torneo Clausura. El tanto decisivo del encuentro fue obra del delantero Edwin Cetré, quien se lució a los 31 minutos del primer tiempo.

Un encuentro marcado por la controversia

El partido comenzó con tensión, ya que Estudiantes decidió hacer un pasillo de honor para reconocer al ‘Canalla’ por su reciente título de Campeón de Liga, aunque su gesto reflejó descontento respecto a la forma en que se otorgó dicho premio.

Gol que definió el encuentro

A pesar del inicio difícil, Estudiantes logró desequilibrar el marcador gracias a un golazo de Cetré, quien recibió el balón en el área y, con un disparo preciso, batió al arquero Jorge Braun, colocando el balón en el palo izquierdo.

Oportunidades perdidas

Después del gol, Rosario Central tuvo una oportunidad clara de igualar el marcador en los pies de Ángel Di María, pero el palo frustró su intención de restablecer la paridad.

El complemento y la expulsión que cambió el juego

En la segunda mitad, Rosario Central, bajo la dirección de Ariel Holan, mantuvo la posesión del balón pero no logró concretar su avance en el área rival. La situación se complicó aún más para el equipo con la expulsión de Mikel Amondarain, quien recibió su segunda tarjeta amarilla.

A pesar de un intento peligroso de Alejo Véliz que impactó nuevamente en los postes, Central no pudo marcar y quedó eliminado del torneo, en medio de la polémica sobre el premio recibido tras el campeonato regular.