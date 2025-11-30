Estudiantes se repone tras la sanción y avanza a semifinales

La pasión del fútbol argentino se vive a flor de piel y Estudiantes reafirma su presencia en el Torneo Clausura, al vencer a Central Córdoba y habilitar su camino hacia las semifinales.

Estudiantes de La Plata continúa su camino en el Torneo Clausura tras una victoria crucial frente a Central Córdoba. En un contexto marcado por la controversia y el desafío, el «Pincha» se mantiene firme, especialmente en un torneo donde las irregularidades de la AFA generan inquietud en el ambiente futbolístico.

Victoria Agónica en Santiago del Estero

Afrontando las quartas de final, Estudiantes se impuso 1-0 en un partido disputado bajo un intenso calor santiagueño. El único gol del encuentro fue obra de Palacios, que, tras un preciso centro de Cetré, concretó a los 20 minutos de la segunda mitad. Con esta victoria, el equipo platense asegura su lugar en las semifinales, donde enfrentará al ganador de Barracas Central y Gimnasia.

Árbitro y Clima en el Centro de la Escena

La actuación del árbitro Yael Falcón Pérez fue destacada por su imparcialidad en un encuentro que, a pesar de algunas tensiones, se mantuvo lejos de la polémica. A medida que el partido avanzaba, los equipos lidiaban con el calor asfixiante, que afectó el ritmo del juego y llevó a los jugadores a realizar esfuerzos controlados.

El presidente del club, Juan Sebastián Verón, recientemente suspendido, expresó su preocupación sobre el futuro de Estudiantes, alertando sobre posibles descalabros en cuanto a los arbitrajes. En este escenario, el entrenador Eduardo Domínguez afirmó que el equipo «habla en el campo» y que las distracciones externas han impactado en su desempeño.

El Desarrollo del Encuentro

Desde el comienzo, el intenso calor ralentizó el juego, tanto que ni Estudiantes ni Central Córdoba lograron generar oportunidades claras en la primera mitad. Las defensas se mantuvieron firmes, y los equipos apenas se acercaron al arco rival. La entrada de Ascacíbar, que regresó de una suspensión, añadió vitalidad al mediocampo del «Pincha».

A los 28 minutos, Cetré rompió la monotonía con un potente disparo desde fuera del área que fue desviado. La primera etapa culminó sin goles, pero la segunda prometía un cambio en el desarrollo del encuentro. Central Córdoba mostró más ambición, pero el talento de Estudiantes se hizo notar cuando, tras una excelente jugada colectiva, Palacios encontró el camino al gol.

Gol y Administración del Juego

Estudiantes, sabiendo que un gol podría cambiarlo todo, se mantuvo firme ante el asedio de Central Córdoba, que estuvo cerca del empate con un remate que impactó en el travesaño. Finalmente, el equipo dirigido por Domínguez manejó el partido con habilidad, asegurando su pase a las semifinales en un ambiente cargado de tensión y emoción.