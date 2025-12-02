Estudio de Cambridge advierte: la gripe aviar podría provocar una nueva pandemia

Un reciente estudio de la Universidad de Cambridge ha encendido las alarmas sobre la gripe aviar, sugiriendo que este virus podría causar una nueva pandemia similar a la que vivimos con el coronavirus. Los expertos advierten sobre las serias implicancias para la salud pública.

Virus Aviares y su Potencial Pandémico

La preocupación por la gripe aviar se intensifica tras el análisis realizado por el virólogo molecular Sam Wilson. Según Wilson, las altas tasas de mortalidad en humanos, comparables a epidemias anteriores de H5N1, son motivo de alerta.

El estudio ha logrado identificar un gen, denominado *PB1*, que permite a los virus aviares adaptarse a temperaturas más elevadas, lo que podría facilitar su transmisión en ambientes humanos, especialmente considerando el intercambio genético entre gripe humana y aviar.

Hallazgos Relevantes de la Investigación

Los investigadores demostraron que los virus de la gripe aviar se multiplican en las vías respiratorias inferiores y tienen una resistencia notable a las temperaturas asociadas a la fiebre humana. Este descubrimiento conlleva implicaciones significativas para la salud pública, ya que podría indicar que el virus es capaz de sobrevivir y propagarse incluso en condiciones desfavorables.

Impacto de la Influenza A (H5N1)

Aunque este subtipo de virus no se transmite fácilmente a los humanos, su resistencia a altas temperaturas marca una diferencia crucial y representa una amenaza futura considerable. Especialistas en salud pública definen esta situación como un área prioritaria de vigilancia.

La Necesidad de Vigilancia y Preparación

Wilson subraya la importancia de entender cómo estos virus aviares causan enfermedades graves en humanos. La preparación ante posibles pandemias es esencial para mitigar futuros brotes. Las autoridades están cada vez más preocupadas luego de que un caso en Washington resultara en la muerte de un individuo, un evento que resalta la urgencia de atención en esta área.

Advertencias desde Francia

Recentemente, expertos en Francia indicaron que una pandemia de gripe aviar podría ser más letal que el brote de COVID-19, lo que añade un nivel de seriedad a las advertencias emitidas por científicos en todo el mundo.

Investigaciones en Modelos Animales

Experimentos realizados en ratones han revelado que un incremento en la temperatura corporal puede cambiar el curso de la infección de grave a leve, lo cual podría abrir nuevos caminos para la investigación en tratamientos antivirales.