Etchebarne: ‘Argentina ha mejorado desde noviembre de 2023’

El economista Agustín Etchebarne analiza el reciente pago de más de mil millones de dólares por parte del Banco Central argentino, y sugiere que este movimiento podría no impactar significativamente las reservas del país.

Agustín Etchebarne abordó en una reciente entrevista el impacto del pago superior a mil millones de dólares realizado por el Banco Central argentino como parte del vencimiento del BOPREAL. Según Etchebarne, este desembolso tendrá un efecto limitado en las reservas brutas de Argentina, dado que la mayor parte del dinero permanece en el país. “Realmente, el efecto en las reservas brutas es mínimo, ya que casi todo el pago se queda en Argentina, excepto por una pequeña parte de 60 millones de dólares”, explicó el economista. Además, enfatizó que el verdadero impacto depende de las operaciones que realice el Banco Central en el futuro.

La Posición de Argentina y el Rol del FMI

Etchebarne también reflexionó sobre la gestión de la deuda externa y la situación de las reservas. A su juicio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) juega un papel fundamental en el contexto actual, pero afirmó que “Argentina está en una posición mucho mejor que en noviembre de 2023”, gracias a la consolidación de la deuda y el respaldo de Estados Unidos. Este apoyo provee al país el tiempo necesario para enfrentar grandes pagos, como los 4.800 millones de dólares en bonos que vences en enero de 2024.

Oportunidades Geopolíticas y Recursos Naturales

Otro aspecto relevante de la conversación fue el papel de Estados Unidos en la economía argentina. Etchebarne destacó que esta relación no debe verse como un simple rescate, sino como una colaboración ante desafíos geopolíticos, incluidos los avances en la inteligencia artificial (IA). “Argentina posee minerales valiosos como litio y tierras raras, lo que nos sitúa en una posición estratégica frente a Estados Unidos y Europa”, comentó.

El Potencial de Exportación de Argentina

El economista subrayó que si Argentina logra aprovechar sus recursos naturales eficazmente, puede generar un flujo de exportaciones significativas, lo que fortalecería su economía en el largo plazo.

El Riesgo de Dejar Pasar Oportunidades

Etchebarne también advirtió sobre el riesgo de que Argentina pierda oportunidades futuras, recordando que en ocasiones anteriores el país ha sido “experto en dejar pasar chances valiosas”, como sucedió con el boom de la soja durante la presidencia de Néstor Kirchner. “En ese entonces, Argentina tuvo una oportunidad excepcional con la soja, que hoy valdría mucho más”, apuntó.

El Futuro Político y Económico

El futuro del país depende en gran medida de las decisiones políticas internas. Según Etchebarne, la reciente victoria electoral de Javier Milei representa un cambio significativo. “La victoria de Milei puede ser un catalizador para las inversiones internacionales”, afirmó. Además, se mostró optimista sobre la posibilidad de una reconfiguración dentro del peronismo, lo que podría disminuir el riesgo país.

La Necesidad de Generar Confianza

Respecto al riesgo país y la meta de reducirlo a menos de 500 puntos básicos, Etchebarne enfatizó que esto dependerá de la capacidad del gobierno para recuperar reservas y generar confianza. “Con el tiempo, las cosas se aclararán; si el gobierno logra aumentar las reservas, el riesgo país disminuirá notablemente”, concluyó.