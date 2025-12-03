Euro y Euro Blue: Cotizaciones en Vivo del 3 de diciembre de 2025

El Euro Blue Alcanza Nuevas Alturas: Cotización del 3 de Diciembre

En un contexto económico fluctuante, el euro blue marca su cotización en $1.684,29 para la compra y $1.688,03 para la venta este 3 de diciembre de 2025, reflejando la diferencia con el mercado oficial.

Estado Actual del Euro en Argentina

Según los datos del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial se encuentra cotizando a $1.630 en la compra y $1.730 en la venta.

Un Vistazo al Euro en Europa

El euro, moneda adoptada por 19 de los 27 estados miembros de la Unión Europea (UE), es la segunda divisa más utilizada a nivel mundial después del dólar. Entre los países que emplean el euro se encuentran Alemania, Francia, España, Italia, y más.

Euro Tarjeta: Cotizaciones Actuales

En el mercado, el euro tarjeta, conocido como «turista», se establece con una cotización de $2.253,82 para la compra y $1.640,79 para la venta.

Comparativa de Precios en los Principales Bancos

La cotización del euro varía entre diferentes instituciones financieras. A continuación, los precios de hoy, 3 de diciembre, en varios bancos:

Banco Ciudad: $1.630,00 (compra) / $1.730,00 (venta)

Banco Nación: $1.630,00 (compra) / $1.730,00 (venta)

Banco BBVA: $1.670,00 (compra) / $1.730,00 (venta)

Banco Patagonia: $1.643,63 (compra) / $1.735,46 (venta)

Banco Supervielle: $1.652,00 (compra) / $1.748,00 (venta)

El Dólar Blue en Contexto

En paralelo, el dólar blue cotiza hoy a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, destacándose por operar en el mercado informal.

Información del Dólar Oficial

La cotización del dólar oficial del Banco de la Nación se encuentra en $1.430,00 en la compra y $1.480,00 en la venta este miércoles 3 de diciembre.