Euro y Euro Blue en Vivo: Cotización del 2 de diciembre de 2025

Descubre la Cotización del Euro en Argentina: ¡Números Clave del Día!

Este martes 2 de diciembre de 2025, la cotización del euro se encuentra marcada por vaivenes en el mercado. Te traemos todos los detalles sobre su valor actual y cómo se posiciona frente al dólar.

Valor Actual del Euro en el Mercado

En la jornada de hoy, el euro blue se sitúa en $1,725.42 para la compra y $1,632.50 para la venta. Este tipo de cambio informal, como es habitual, supera el oficial debido a la baja oferta en bancos y la alta demanda del mercado paralelo.

Euro Oficial: La Cotización de los Bancos

Según el Banco de la Nación Argentina, el euro oficial se cotiza hoy de la siguiente manera:

Compra: $1,630.00 | Venta: $1,730.00

Este euro es la moneda utilizada en 19 de los 27 países de la Unión Europea, superando en uso al dólar como la segunda moneda más común en el mundo.

Operativa del Euro Tarjeta

El euro tarjeta, que se utiliza para compras en el exterior, presenta una cotización distinta. Actualmente se encuentra a:

Compra: $2,243.05 | Venta: $1,632.50

Comparativa entre Diferentes Bancos

La cotización del euro puede variar dependiendo de la entidad bancaria. Hoy, estas son las cifras en algunos bancos destacados:

Banco Ciudad: Compra: $1,630.00 | Venta: $1,730.00

Compra: $1,630.00 | Venta: $1,730.00 Banco BBVA: Compra: $1,650.00 | Venta: $1,710.00

Compra: $1,650.00 | Venta: $1,710.00 Banco Patagonia: Compra: $1,623.98 | Venta: $1,715.13

Compra: $1,623.98 | Venta: $1,715.13 Banco Supervielle: Compra: $1,649.00 | Venta: $1,746.00

Comparación con el Dólar Blue

En la misma fecha, el dólar blue tiene una cotización de $1,425.00 para la compra y $1,445.00 para la venta, evidenciando la diferencia que existe entre el mercado informal y el oficial.

Valor del Dólar Oficial

El dólar oficial, presente en el Banco de la Nación Argentina, se establece en:

Compra: $1,430.00 | Venta: $1,480.00