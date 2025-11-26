Ex Gran Hermano y vedette busca regresar al espectáculo tras siete años

Natalia Fava, ex participante de Gran Hermano y figura del espectáculo argentino, se reinventa en el mundo de la moda mientras reflexiona sobre su pasado en los medios y su vida personal.

Originaria de Mar del Plata, Natalia Fava hizo su debut en el mundo del espectáculo tras participar en la primera edición de Gran Hermano en 2001. Desde entonces, ha vivido un sinfín de experiencias, que la llevaron a desvincularse de los medios para dedicarse a su verdadera pasión: la moda.

Un nuevo camino: La marca de ropa de Natalia Fava

Después de una exitosa carrera como modelo y conductora, Natalía decidió aventurarse en el mundo empresarial y hace quince años lanzó su propia marca de ropa. «Siempre estuve ligada a la moda, pero quise crear algo diferente», explica con entusiasmo.

Junto a su hermana, comenzó a diseñar prendas con inspiración en la cultura india, pero fueron adaptando la línea para ofrecer ropa más sencilla y colorida. «En Argentina, suele haber muchas prendas en blanco y negro. Yo quiero que la gente use más colores», afirma.

Recordando los años dorados en televisión

A pesar de alejarse de la televisión, Fava no ha perdido su amor por los medios. «Me apasiona la tele y el teatro. Siempre me gustaría regresar», confiesa. Aunque ha pasado un tiempo desde su última actuación, la nostalgia por esos días brilla en su voz.

Con recuerdos entrañables de su época en el escenario y en televisión, Natalia rememora su trabajo con figuras destacadas como Gerardo Sofovich y Carmen Barbieri. «La comedia era lo que más disfrutaba y trabajar con ellos fue una gran escuela», añade.

Reflexiones sobre su vida y su relación con Santiago Almeyda

Natalia sostuvo una relación de 23 años con Santiago Almeyda, también conocido por su paso por Gran Hermano. Aunque se separaron hace tres años, Natalia asegura que mantienen un vínculo positivo: «Hablamos con frecuencia y nos llevamos muy bien», dice.

Al recordar su separación, Natalia reflexiona sobre los obstáculos y cómo el tiempo ayuda a sanar heridas. «Hubo momentos difíciles, pero ahora tenemos una relación saludable», comenta con sinceridad.

Un futuro lleno de oportunidades

Cuando se le preguntan sobre la posibilidad de un reencuentro romántico con Almeyda, Natalia se muestra cautelosa. «El cariño sigue presente, pero no sé lo que nos depara el futuro», responde con una sonrisa.

Además de su faceta empresarial, Fava considera la posibilidad de ser madre en el futuro. «Siempre pensé que tenía mi tiempo, pero cada vez es más complicado. Estoy abierta a la adopción», comparte.

Un día a día lleno de desafíos y pasiones

Natalia se describe como una mujer que ama su hogar, la decoración y disfrutar de momentos con amigos. «Me gusta salir a caminar, aunque sufro de migrañas. Caminar me ayuda mucho», explica.

No obstante, el camino no siempre ha sido fácil. La enfermedad la ha llevado a un tratamiento que, según asegura, ha hecho una gran diferencia en su calidad de vida.

Reflexiones sobre el pasado y la mirada hacia el futuro

A lo largo de su trayectoria, Natalia ha aprendido a valorar tanto sus éxitos como sus fracasos. «Siempre hay oportunidades para reinventarse y nunca es tarde para volver a empezar», concluye con una mirada llena de esperanza.