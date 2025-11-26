Ex policía asesinado en Trelew: dos sospechosos, un robo y ningún arresto

El asesinato del suboficial principal retirado Adriano Milacheo ha conmocionado a la comunidad local, mientras las autoridades buscan aclarar los detalles de este violento crimen.

A una semana del trágico homicidio de Adriano Milacheo (71), las autoridades están enfocadas en dos sospechosos que podrían estar vinculados al caso. Según un fiscal, el crimen fue motivado por el robo, y Milacheo fue torturado para obtener información valiosa antes de ser asesinado. Se ha revelado que el ex oficial poseía varias propiedades y una considerable suma de dinero en un banco.

Detalles Macabros del Crimen

El relato de los hechos es perturbador. La víctima fue hallada atada y golpeada, con heridas severas en la cabeza, lo que confirma los indicios de tortura. Los investigadores descubrieron el cuerpo tras una denuncia presentada por inquilinos que, al no verlo en dos días, consideraron su ausencia como sospechosa.

La Escena del Crimen

El hallazgo ocurrió en su domicilio, ubicado en el barrio Presidente Perón de Trelew, a pocas cuadras de la comisaría que intervino. La policía tuvo que forzar la entrada de la casa, cerrada con llave, para acceder al interior y corroborar los informes de los inquilinos preocupados.

Sospechosos en el Horizonte

Aunque la policía no puede compartir muchos detalles debido a órdenes fiscales, han filtrado que los posibles responsables podrían tener vínculos cercanos con la víctima. Asimismo, se está investigando la actual situación de las cuentas bancarias de Milacheo, quienes creen que el asesinato podría estar relacionado con su fortuna.

Un Robo que Dejó Huellas

Los delincuentes no solo cometieron el asesinato, sino que también sustrajeron pertenencias de valor, como un teléfono celular y una computadora portátil. La escena sugiere que el asesinato no fue un acto aleatorio, sino un crimen premeditado, en busca de información financiera o documentos personales.

La víctima fue hallada en una posición fetal, con múltiples golpes en su cuerpo (Google Maps).

La investigación avanza, y la comunidad espera respuestas sobre este brutal acto que ha dejado una profunda huella en la sociedad de Chubut. Las autoridades están determinadas a encontrar justicia para Milacheo y su familia.