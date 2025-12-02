Ex tuitero libertario amenaza a Lilia Lemoine con audios

Las tensiones internas entre activistas libertarios resurgen, mientras Eduardo Prestofelippo, conocido como El Presto, arremete contra Lilia Lemoine, generando un escándalo en el panorama político argentino.

La Caída de los Activistas Libertarios

Varios activistas digitales, que alguna vez respaldaron la gestión de Javier Milei, han comenzado a mostrar su descontento. Figurantes destacados como Ramiro Marra y Emmanuel Danann se han distanciado del gobierno, que ellos ayudaron a consolidar a lo largo de los años. Estos desencantados del espacio de La Libertad Avanza (LLA) han manifestado su malestar públicamente.

El Presto: ‘Libertario Traicionado’

En su reciente transmisión, Eduardo Prestofelippo se ha posicionado como la voz de la traición dentro del libertarismo. Ha criticado directamente a las figuras más cercanas al presidente, especialmente a su hermana, Karina Milei. Durante su programa, El Presto lanzó una advertencia a Lemoine, sugiriendo que podría desvelar secretos comprometedores sobre su pasado.

La Revelación de Secretos

“No he publicado el audio de tu visita a mi casa en Rafaela”, dijo El Presto, insinuando que la información que posee podría ser devastadora. Su confrontación no solo incluyó acusaciones serias, sino también comentarios despectivos hacia Lemoine, a quien describió de manera ofensiva en una crítica incendiaria.

Una Rivalidad en Auge

El enfrentamiento entre Prestofelippo y Lemoine, que se intensificó en agosto de 2024, ha estado marcado por acusaciones de “operaciones” en favor de la oposición. Mientras que Lemoine ha atacado a El Presto por su supuesta lealtad a la oposición peronista, El Presto ha descalificado sus argumentos, llamándola incluso «una psiquiátrica».

Reacciones y Culpabilidades

Los choques mediáticos se han vuelto cada vez más intensos, con ambos extremos del conflicto acusándose mutuamente de estar al servicio de intereses ajenos al movimiento libertario. Danann, quien tiene un vínculo pasado con Lemoine, ha respaldado a El Presto en sus críticas hacia su anterior pareja, lo que ha añadido un nuevo nivel de tensión a la dinámica.

Un Fin de Ciclo para LLA?

Este desencuentro puede representar un quiebre significativo en el movimiento libertario argentino, que se enfrenta a la presión tanto interna como externa. El futuro de estos activistas y sus respectivas carreras políticas puede depender de cómo manejen estas disputas en un clima político tan altamente volátil.