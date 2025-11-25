Exalumnos de la escuela de Nigel Farage desmienten acusaciones de ‘bromas’

Diversos ex compañeros de Nigel Farage han salido al paso de las recientes declaraciones del líder de Reform UK, rechazando su intento de minimizar acusaciones de racismo en su adolescencia, calificándolas de "atacadas", "persistentes" y "malévolas".

Recuerdos dolorosos del pasado escolar

Stefan Benarroch, uno de los ex compañeros, recordó que durante una asamblea judía en Dulwich College, Farage y su grupo hacían comentarios hirientes hacia sus colegas, creando un ambiente hostil. Otro ex estudiante, Cyrus Oshidar, descalificó la afirmación de Farage de que no existía intención de causar daño: “¿Acaso ser llamado ‘Paki’ no duele?”, cuestionó. Por su parte, Rickard Berg abogó porque Farage deje de negar el pasado: “Está mintiendo”, afirmó sin rodeos.

Investigación periodística destapa el acoso

El periódico ha entrevistado a más de 20 personas que también relatan comportamientos racistas o antisemitas de Farage durante su tiempo en la escuela, incluyendo siete testigos que recordaron el abuso dirigido hacia Peter Ettedgui, un director galardonado con Emmy. Este acoso supuestamente se extendió durante seis años, desde los 13 hasta los 18 años.

La respuesta de Farage ante las acusaciones

Luego de una semana de silencio, Farage abordó las acusaciones y pareció reconocer que había dicho cosas que hoy podrían considerarse problemáticas, aunque insistió en que no existió intención de herir. “He dicho cosas hace 50 años que podrían interpretarse de muchas maneras”, explicó, añadiendo que probablemente “había malinterpretaciones en mi juventud” pero alegando que su memoria es imperfecta tras más de cuatro décadas.

Comparaciones polémicas y respuesta a la crítica

Farage también sugirió que quienes se han manifestado en su contra tienen intenciones políticas, descalificando su testimonio. Tras recibir nuevas acusaciones, reiteró, “puedo asegurar que no dije lo que se menciona en el Guardian a los 13 años, hace casi 50 años”, alegando que el medio busca desacreditar a quienes discuten sobre inmigración.

Testimonios de compañeros

Ettedgui, quien asegura haber sido un blanco directo de los dichos de Farage, remarcó: “Siente dolor, ¿cómo no podría sentirlo al ser atacado por su identidad?” Benarroch recordó cómo su compañero, un alma gentil, vivió un verdadero “infierno” por el acoso de Farage. Detalló que los estudiantes judíos eran fácilmente identificables debido a un servicio que realizaban, lo que desencadenaba las burlas.

Por otro lado, Berg corroboró que el abuso era deliberado y diseñado para herir, recordando que constantemente Farage atacaba a Ettedgui y a otros que no tenían forma de defenderse. “Era un matón”, describió sin dudar.

Condiciones del entorno educativo

Oshidar también recordó un ambiente donde el lenguaje ofensivo era frecuente, enfatizando que aunque no era el único en usarlo, Farage se destacaba por su habitualidad. “No era un asunto aislado, pero él lo hacía de manera consciente”, agregó.

El panorama trazado por estos testimonios plantea inquietudes sobre el comportamiento de Farage en su juventud y el impacto que tuvo en sus compañeros, revelando cómo se pueden enfrentar las realidades de un pasado que persiste en el presente.