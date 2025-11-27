Exhuman el cuerpo del strongman hallado con un tiro de FAL en Puerto Iguazú

La misteriosa muerte del sargento Tuama: Investigan un disparo en un cuartel militar

La muerte del sargento del Ejército, Gonzalo "El Tigre" Tuama, ha despertado numerosas preguntas. La Justicia Federal de Puerto Iguazú llevará a cabo una autopsia para esclarecer las circunstancias de su deceso, que ocurrió tras un disparo en un cuartel militar.

La autopsia del sargento Tuama, de 39 años, se ha vuelto crucial tras su muerte, que se produjo a raíz de un impacto de bala de un fusil automático liviano (FAL). Las autoridades intentan dilucidar los hechos que rodean su fallecimiento, el cual ocurrió la semana pasada en el Hospital SAMIC de Puerto Iguazú.

Exhumación y traslado del cuerpo

Familiares del sargento Tuama fueron notificados el fin de semana pasado por miembros de Gendarmería Nacional sobre la decisión del juez federal Marcelo Cardozo de proceder con la exhumación. El cuerpo fue localizado en el cementerio “La Soledad” de Goya, Corrientes, donde se llevó a cabo el procedimiento de manera voluntaria junto a expertos forenses. Los restos fueron trasladados a la Morgue Judicial de Posadas, donde los forenses llevarán a cabo la autopsia que se centrará en determinar la trayectoria del disparo que segó la vida del militar.

Controversias en torno a su muerte

La rapidez con que las autoridades militares entregaron el cuerpo a los familiares ha generado suspicacias. A pesar de que el Juzgado Federal había indicado que era fundamental preservar los restos para el análisis forense, se gestionó el transporte del cuerpo para su sepelio el mismo día del deceso. Tuama había sido hospitalizado de urgencia después de sufrir un disparo en las instalaciones de la Escuela de Monte, donde se forman soldados en técnicas de combate y supervivencia en selva.

Una vida llena de planes

Según los investigadores, es difícil creer que Tuama se haya suicidado, dado que su futuro estaba lleno de planes, incluida una pronta boda en Goya. Esta afirmación se encuentra respaldada por su entorno, que describe al sargento como alguien con aspiraciones y metas.

Un paso en el ámbito mediático

Antes de su trágica muerte, Tuama había alcanzado notoriedad en televisión en 2012, participando en el programa “Sábado Show” y convirtiéndose en un destacado competidor de pruebas de fuerza.

Recordatorio de un caso antiguo