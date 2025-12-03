Exigimos explicaciones antes del cambio de jurisdicción

La Inspección General de Justicia (IGJ) ha puesto al descubierto serias incongruencias en las finanzas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), lo que complica sus planes de trasladar su jurisdicción a la provincia de Buenos Aires.

En una reciente entrevista, Daniel Vítolo, director de la IGJ, destacó que la AFA presenta ocho años de estados contables pendientes de aprobación. Desde 2017, año en que se identificó la primera irregularidad, hasta 2024, su situación financiera no ha mejorado.

Discrepancias Millonarias en Gastos

Vítolo ofreció detalles alarmantes sobre las cuentas de la AFA. Según sus declaraciones, el último ejercicio reportó gastos en «administración y gestión» que ascienden a 18 millones de dólares, además de 3 millones de dólares en un monto global y 44 millones de dólares destinados a las selecciones nacionales.

Un Total que Asusta: 111 Millones de Dólares

El funcionario explicó que, considerando el valor de los pesos, la AFA debe rendir cuentas por 111 millones de dólares en total, una cifra que genera preocupación entre las autoridades.

Un Cambio de Jurisdicción Cuestionado

La AFA ha buscado cambiar su domicilio a la provincia de Buenos Aires para evadir la fiscalización de la IGJ y someterse a un nuevo control. Sin embargo, Vítolo fue claro: «La AFA no puede escapar de esto sin una explicación», subrayando que sus estados financieros no han sido validados por la IGJ.

Las Consecuencias de un Cambio

Para concretar la mudanza de jurisdicción, la AFA tendría que reformar su estatuto y realizar trámites específicos, proceso que debe finalizar con la certificación de la IGJ. Sin este proceso, su intención de dejar la capital no será permitido.

Advertencias Claras para la AFA

El director de la IGJ también aclaró que existe la posibilidad de intimar o multar a la AFA si la situación no se resuelve. No obstante, Vítolo descartó cualquier intervención directa por parte de la IGJ.

La Relación de la AFA con la Superliga

Además, se mencionó que la Superliga Profesional de Fútbol Argentino, vinculada a la AFA, debe justificar un total de 148 millones de dólares en gastos, intensificando la presión sobre la asociación.

Un Futuro Complicado

«No podemos permitir que la AFA se desplace a otra jurisdicción sin una revisión exhaustiva», enfatizó Vítolo. Se dejó entrever que, aunque el Poder Ejecutivo no tiene la intención de intervenir, la Justicia podría actuar si se pone en riesgo el patrimonio de la institución.